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20-21 नवंबर को इन जिलों में बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को पटना समेत बिहार के 13 जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 22 नवंबर को सुपौल, अररिया समेत 12 जिलों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में नवंबर के तीसरे सप्ताह में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। विज्ञापन



अगले दो दिनों में और बढ़ेगी ठंड

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इसके बाद तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं, अगले चार से पांच दिनों तक अधिकतम तापमान लगभग स्थिर बना रहेगा। बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले 72 घंटों तक सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। विज्ञापन विज्ञापन पटना में आज: कांग्रेस करेंगे बड़ा खुलासा, जदयू दफ्तर में क्या होगा? ड्राइवर एसोसिएशन भी रखेगा अपनी मांगें पटना में अगले पांच दिनों कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी पटना में 17 से 21 नवंबर के बीच मौसम मुख्य रूप से साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा। सुबह हल्की धुंध और कोहरे का असर दिख सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 17 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 18 और 19 नवंबर को सुबह हल्की धुंध रह सकती है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, 20 और 21 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 20 और 21 नवंबर को पटना समेत बिहार के 13 जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 22 नवंबर को सुपौल, अररिया समेत 12 जिलों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में नवंबर के तीसरे सप्ताह में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इसके बाद तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं, अगले चार से पांच दिनों तक अधिकतम तापमान लगभग स्थिर बना रहेगा। बिहार के अधिकांश हिस्सों में अगले 72 घंटों तक सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।राजधानी पटना में 17 से 21 नवंबर के बीच मौसम मुख्य रूप से साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा। सुबह हल्की धुंध और कोहरे का असर दिख सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 17 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 18 और 19 नवंबर को सुबह हल्की धुंध रह सकती है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, 20 और 21 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

बिहार में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में बदलने वाला है। अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। इसके बाद 20 और 21 नवंबर को पटना समेत 13 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं, 22 नवंबर को सुपौल और अररिया समेत 12 जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान सुबह के समय अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया कि अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि, न्यूनतम तापमान में गिरावट से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक शंकर आनंद ने भी अधिकतम तापमान स्थिर रहने और सुबह कोहरे की संभावना जताई है।