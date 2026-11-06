Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: Two JD(U) MLAs skip Governor event independent MLC also keeps his distance find out why.

बिहार: राज्यपाल के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे जदयू के दो विधायक, निर्दलीय एमएलसी ने भी बनाई दूरी; जानें

Fri, 06 Nov 2026 09:25 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: शबाहत हुसैन Updated Fri, 06 Nov 2026 09:25 PM IST
सार

सारण के बनियापुर में राज्यपाल के कार्यक्रम में जदयू के दो विधायक रणधीर सिंह और मनोरंजन सिंह शामिल नहीं हुए। शिलापट्ट पर निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय का नाम होने के बावजूद वे भी नदारद रहे। तीनों की गैरमौजूदगी से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।

विज्ञापन
Bihar: Two JD(U) MLAs skip Governor event independent MLC also keeps his distance find out why.
सारण में राज्यपाल के मंच पर सियासी हलचल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बनियापुर प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित खेल सम्मान भवन के उद्घाटन समारोह में जदयू के दो विधायकों की गैरमौजूदगी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रही। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पहल पर सेल के सीएसआर फंड से निर्मित इस भवन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया।

विज्ञापन

समारोह में मांझी के जदयू विधायक रणधीर सिंह और एकमा के जदयू विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह शामिल नहीं हुए। खास बात यह रही कि भवन के उद्घाटन के लिए लगाए गए शिलापट्ट पर इन दोनों विधायकों के अलावा निर्दलीय विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय का नाम भी अंकित था। इसके बावजूद तीनों जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। शिलापट्ट पर नाम दर्ज होने के बाद भी उनकी अनुपस्थिति ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया।

विज्ञापन


पढे़ं: 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद को बड़ी राहत, सीवान की अदालत ने दी जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन

एमएलसी चुनाव के बाद सियासी चर्चाओं को मिली हवा
गौरतलब है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा और जदयू के बीच कथित राजनीतिक खींचतान और मनमुटाव की चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में राज्यपाल के महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जदयू के दोनों विधायकों की दूरी को भी राजनीतिक नजरिये से देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों विधायकों और निर्दलीय एमएलसी की अनुपस्थिति का कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। ऐसे में इसे किसी राजनीतिक विरोध या नाराजगी से जोड़कर देखना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

कई जनप्रतिनिधि समारोह में रहे मौजूद
कार्यक्रम में महाराजगंज के विधायक हेमनारायण साह, गोरेयाकोठी के विधायक देवेशकांत सिंह, तरैया के विधायक जनक सिंह और बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जदयू की ओर से जिलाध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद उर्फ बीका और विधान पार्षद डॉ. वीरेंद्र नारायण यादव ने भी समारोह में हिस्सा लिया।

मंच पर स्थान को लेकर भी हुई हलचल
समारोह के दौरान राज्यपाल के मंच पर पहुंचने से पहले प्रोटोकॉल के तहत विधायकों और जिलाध्यक्षों को मंच पर स्थान देने को लेकर कुछ देर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। हालांकि, बाद में कार्यक्रम सामान्य रूप से संपन्न हो गया। इसके बावजूद शिलापट्ट पर नाम दर्ज होने के बाद भी तीन जनप्रतिनिधियों का समारोह में नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। खासकर जदयू के दोनों विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर दिनभर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाती रहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed