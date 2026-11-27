बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्र के सुचारू संचालन और सभी राजनीतिक दलों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दोपहर में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यकारी सभापति बनने के बाद रामवचन राय पहली बार सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। इसके साथ ही वह पहली बार शीतकालीन सत्र का संचालन भी करेंगे।

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बैठक में आगामी सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने, विभिन्न दलों के बीच समन्वय बनाने और विधायी कार्यों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। शीतकालीन सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित करने की परंपरा रही है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधियों के साथ सत्र की कार्यवाही को लेकर चर्चा की जाएगी।विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। दोनों सदनों का सत्र चार दिसंबर 2026 तक निर्धारित किया गया है। बिहार विधानसभा के अष्टादश सत्र के चतुर्थ सत्र और बिहार विधान परिषद के 214वें सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा और कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होंगे। संसदीय कार्य विभाग की ओर से सात नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत 30 नवंबर को सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक आहूत की है। विधानमंडल परिसर में दोनों सदनों की कार्यवाही होगी।विधानसभा और विधान परिषद में 30 नवंबर को सत्र के पहले दिन शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो), राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रतियां सदन के पटल पर रखने और वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश करने का कार्यक्रम है। पहले दिन शोक प्रकाश भी होगा। एक दिसंबर को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के तहत गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। दो और तीन दिसंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे। वहीं, चार दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा।विधान परिषद के 214वें सत्र के लिए भी लगभग यही कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 30 नवंबर को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण, अध्यादेशों की प्रमाणित प्रतियां सदन के पटल पर रखने, द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के उपस्थापन और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। एक दिसंबर को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य होंगे, जबकि दो और तीन दिसंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य लिए जाएंगे। चार दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा, मतदान और विनियोग विधेयक से जुड़े कार्य होंगे।