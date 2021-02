तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बोले नीतीश कुमार, दाम कम होते तो सबको पसंद आता

देश में मौजूदा समय में तेल और गैस के दाम ऊंचाई पर हैं। कांग्रेस लगातार रसोई गैस और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हो रही बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को घेर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बयान दिया है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते समय सावधानी से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम कम होते हैं तो अच्छा लगता है।

#WATCH: Bihar CM Nitish Kumar speaks on rising prices of fuel, says, "...Everyone would like it if the prices do not rise but right now the prices are on a rise. Everybody can see that." pic.twitter.com/WgaEqauzP8