{"_id":"6286a7a8a6946d11a75c8413","slug":"bihar-bhojpur-district-court-disposed-108-year-old-land-dispute","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार: भोजपुर जिले की एक अदालत ने निपटाया 108 साल पुराना भूमि विवाद, चार पीढ़ियों ने लड़ा मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, पटना। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 20 May 2022 02:07 AM IST