Agnipath Protest: बिहार में उपद्रवियों के बीच फंसी स्कूल बस, वायरल वीडियो में बिलखता बच्चा बोला- डर लग रहा है

बिहार में अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। इस बीच शुक्रवार को भारी उपद्रव के बीच ट्रैफिक जाम में एक स्कूल बस फंस गई। इस स्कूल बस में छोटे बच्चे भी सवार थे। उपद्रव के बीच स्कूल बस में सवार एक छोटे से बच्चे का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा डरा-सहमा सा नजर आ रहा है। जब उससे पूछा गया कि क्यों रो रहे हो तो उसने जवाब दिया कि मुझे डर लग रहा है।

#WATCH | Bihar: A school bus, with children on board, got stuck in the road blockade by agitators in Darbhanga. The bus later managed to get out of the blockade with Police intervention.