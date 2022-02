{"_id":"62067588afb9c30e8c0c30ad","slug":"wardwizard-launches-made-in-india-high-speed-e-scooters-wolf-plus-gen-next-nanu-plus-and-del-go-joy-e-bike-gen-nxt-nanu-plus-e-scooter-price","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"High Speed Electric Scooter: 100 किमी रेंज वाले तीन नए हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}

High Speed Electric Scooter: 100 किमी रेंज वाले तीन नए हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Updated Fri, 11 Feb 2022 08:11 PM IST

सार वार्डविजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में अपने तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर- Wolf+, Gen Next Nanu+ और Del Go लॉन्च किए हैं।

भारत में विकसित हो रहे हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए, और एक मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो का निर्माण करते हुए, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड Joy e-bike (जॉय ई-बाइक) की निर्माता WardWizard Innovations and Mobility Ltd. (वार्डविजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड) ने दो नए 'मेड-इन-इंडिया' हाई-स्पीड स्कूटर लॉन्च किए। कंपनी ने Wolf+ (वुल्फ+) और Gen Next Nanu+ (जेन नेक्स्ट नानू+) हाई-स्पीड स्कूटर लॉन्च किया है। इसके साथ ही फ्लीट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर Del Go (डेल गो) को भी लॉन्च किया गया है। जॉय ई-बाइक के इन नए स्कूटरों की बुकिंग शुरू कर दी है।



इन तीन नए स्कूटर के साथ Joy e-bike ने हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एंट्री की है। Wolf+, Gen Next Nanu+ and Del Go को आरएंडडी टीम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसका फोकस स्थानीयकरण और 'मेक-इन-इंडिया' पहल को बढ़ावा देना है। स्कूटरों का उत्पादन गुजरात के वडोदरा में कंपनी के अत्याधुनिक मैन्युफेक्चरिंग प्लांट में होगा।



रेंज और स्पीड

कंपनी का दावा है कि तीनों स्कूटर एक बार फुल चार्जिंग पर 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते है। और इनकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी अपने इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर तीन साल की वॉरंटी दे भी दे रही है। बैटरी और चार्जिंग

इलेट्रिक स्कूटर्स में दी गई बैटरी 60V35Ah की है। पोर्टेबल होने के कारण इस बैटरी को कहीं भी चार्ज किया जा सकता है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। स्कूटर्स में 1500 वॉट का मोटर लगा है, जो 20Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।



साइज और स्पेसिफिकेशंस

Wolf+ इलेक्ट्रिक स्कूटर में टूरिंग डिजाइन दिया गया है। इसके सीट की ऊंचाई 740 mm है और इसमें 1345mm का व्हीलबेस मिलता है। वहीं, Nanu+ के सीट की ऊंचाई 730 mm और इसका व्हीलबेस 1325 mm है। कंपनी का कहना है कि Nanu+ को खासतौर से युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। डेल गो की बात करें इसके सीट की ऊंचाई 820 mm और इसका व्हीललबेस 1315 mm है। इसमें एक सिंगल स्क्रीन डीटेल डैशबोर्ड डिस्प्ले भी दिया गया है।



तीन ड्राइविंग मोड्स

कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस के लिए इनमें आपको इको, स्पोर्ट्स और हाइपर राइडिंग मोड भी मिलेंगे। इसके साथ ही कंपनी इन दोनों ई-स्कूटर में रिवर्स मोड भी दे रही है, जो पार्किंग के समय काफी काम आते हैं। शानदार फीचर्स

कंपनी के इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कीलेस स्टार्ट/स्टॉप का फीचर मिलता है। इन स्कूटर में दिए गए इंटेलिजेंट फीचर्स को सेंसर्स को Joy E-connect एप से कनेक्टर और कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी का डेल गो डिलिवरी ई-स्कूटर जीपीएस सेंसिंग, रियल टाइम पोजिशन और जियो फेंसिंग फीचर से लैस है और इनकी मदद से स्कूटर को आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है। इस स्कूटर के साथ कंपनी एक स्मार्ट रिमोट भी मिलता है। ये फीचर वूल्फ+ और Nanu+ में भी है। स्कूटर्स में रीजरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो ब्रेक लीवर के खींचे जाने पर बैटरी को चार्ज करता है।



ब्रेकिंग और सस्पेंशन

दोनों स्कूटर के फ्रंट में ड्यूल फोर्क हाइड्रॉलिक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। वहीं, इनके रियर में कंपनी मोनो शॉक सस्पेंशन दे रही है। स्कूटर्स में लगे ट्विन डिस्क ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़े हैं और इससे इनकी ब्रेकिंग भी बेहतर होती है। कंपनी के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 160mm के ग्राउंड क्लियरेंस और 1.6mm के टर्निंग रेडियस के साथ आते हैं।



कलर और कीमत

Wolf+ इलेक्ट्रिक स्कूटर मैट ब्लैक, स्टारडस्ट ग्रे और डीप वाइन कलर में उपलब्ध है। और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,10,185 रुपये रखी गई है। Gen Next Nanu+ मिडनाइट ब्लैक और मैट वाइट कलर ऑप्शन में आता है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 1,06,991 रुपये तय की गई है। जबकि Del Go की एक्स शोरूम कीमत 1,14,500 रुपये है। सभी कीमतें FAME II के तहत मिलने वाली सब्सिडी को मिलाकर हैं।