गोल्फ जीटीआई के 50 साल पूरे होने का जश्न फॉक्सवैगन ने खास अंदाज में मनाया है। कंपनी ने 'गोल्फ जीटीआई 1976' नाम का लिमिटेड एडिशन पेश किया है, जिसमें 325 एचपी का इंजन और सिक्स-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। कुल सिर्फ 1976 यूनिट बनेंगी, और इनका निर्माण 2027 में जर्मनी के वोल्फ्सबर्ग प्लांट में शुरू होगा। यूरोप में यह 2027 की पहली तिमाही में बिक्री पर जाएगी।

विज्ञापन

325 एचपी और मैनुअल गियरबॉक्स का मेल

इसका सबसे बड़ा मतलब जीटीआई प्रेमियों के लिए है। फॉक्सवैगन के मुताबिक यह एडिशन उनकी उस मांग का जवाब है, जिसमें वे मैनुअल गियरबॉक्स वाला ज्यादा ताकतवर मॉडल चाहते थे। मौजूदा जीटीआई लाइन-अप में यह अकेला है, जिसमें मैनुअल मिलेगा और 325 एचपी की पावर क्लबस्पोर्ट से 24 एचपी ज्यादा है। सिर्फ 1976 कारें और हर कार में ‘ONE OF 1976’ की प्लेट इसे कलेक्शन के लायक बनाती है।

गोल्फ जीटीआई 1976 में 2.0 लीटर का चार सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 325 एचपी की पावर और 380 एनएम का टॉर्क देता है। इसके साथ सिक्स-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो मौजूदा जीटीआई लाइन-अप में सिर्फ इसी मॉडल में है। पावर गोल्फ जीटीआई एडिशन 50 के बराबर और मौजूदा गोल्फ जीटीआई क्लबस्पोर्ट से 24 एचपी ज्यादा है। फॉक्सवैगन के मुताबिक यह एडिशन जीटीआई प्रेमियों की उस मांग का जवाब है, जिसमें वे मैनुअल गियरबॉक्स वाला ज्यादा ताकतवर मॉडल चाहते थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

चेसिस और परफॉर्मेंस पैकेज की खासियतें

स्टैंडर्ड में एडैप्टिव चेसिस कंट्रोल, क्लबस्पोर्ट से लिया इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट डिफरेंशियल लॉक और प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग मिलता है।

क्लबस्पोर्ट का 'स्पेशल' ड्राइविंग प्रोफाइल भी है, जो नूरबर्गरिंग नॉर्डश्लाइफे के हिसाब से पावरट्रेन, स्टीयरिंग और डीसीसी की सेटिंग बदलता है।

ऑप्शनल जीटीआई परफॉर्मेंस पैकेज में हल्का आर-परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम और टाइटेनियम टेलपाइप मिलते हैं।

पैकेज के साथ 19 इंच के वारमेनाउ फोर्ज्ड अलॉय व्हील भी आते हैं।

पैकेज का संशोधित चेसिस क्लबस्पोर्ट से 5 मिमी नीचा है, और उसमें ज्यादा सख्त सस्पेंशन माउंटिंग और बदले हुए व्हील कैरियर हैं।

सेमी-स्लिक टायर अलग से विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं।

बाहर और अंदर क्या है खास?

बाहर की तरफ फ्रंट स्प्लिटर पर लाल पट्टी, 'GTI 1976' की लेटरिंग और रूफ स्पॉइलर व मिरर के भीतर ग्राफिक्स हैं। मिरर के कवर ग्लॉस-ब्लैक हैं, और आगे-पीछे के फॉक्सवैगन बैज गहरे रंग के हैं। स्टैंडर्ड में 19 इंच के क्वीन्सटाउन अलॉय व्हील मिलते हैं, और रंग तीन हैं: प्योर व्हाइट, ग्रेनाडिला ब्लैक मेटैलिक और टॉर्नेडो रेड। अंदर गोल्फ-बॉल जैसा गियर नॉब मूल जीटीआई को सलाम करता है। नई जीटीआई स्पोर्ट सीटें, बाहरी सीटों पर लाल सीट बेल्ट, लाल एक्सीलरेटर पैडल, आर्टवेलोर्स फिनिश वाला मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, कार्बन-फिनिश इंसर्ट और हर कार में 'ONE OF 1976' वाली प्लेट मिलेगी।