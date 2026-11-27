इन स्पेशल एडिशन की सबसे बड़ी खासियत इनका एक्सटीरियर डिजाइन को माना जा रहा है। दोनों कारें तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। इनमें इंस्पायर्ड व्हाइट, स्टेटमेंट ग्रे और मिडनाइट ब्लैक शामिल हैं।

विज्ञापन मिनी कूपर एस में नॉटिंघम ग्रीन कलर की छत दी गई है, जो इसके लुक को अलग पहचान देती है। वहीं, कन्वर्टिबल मॉडल में ब्लैक फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप मिलता है। इसे 18 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह प्रक्रिया 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक की जा सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन इसके अलावा दोनों कारों में 18-इंच नाइट फ्लैश स्पोक ब्लैक अलॉय व्हील्स, पॉल स्मिा की खास ब्रांडिंग, स्पेशल डिजाइन एलिमेंट्स, अलग पहचान देने वाले एक्सटीरियर डिटेल शामिल हैं।

साथ ही दोनों कारों के केबिन में भी कई खास बदलाव किए गए हैं। इनमें पॉल स्मिथ ब्लैक और ग्रे कलर का निटेड डैशबोर्ड दिया गया है। सीटों के लिए नाइटशेड ब्लू कलर चुना गया है। इसके साथ ब्लू कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी मिलती है।

कार में दी गई सर्कुलर ओलेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर पॉल स्मिथ की खास थीम मिलती है। इसके अलावा स्पेशल स्टीयरिंग व्हील, डार्क ट्रिम और इल्यूमिनेटेड डोर सिल्स भी दिए गए हैं। इन कारों का एक और खास फीचर फर्श पर मिलने वाला 'हेलो' एलईडी प्रोजेक्शन है। दरवाजा खोलने पर यह लाइट प्रोजेक्शन दिखाई देता है।

परफॉर्मेंस कूपर एस कन्वर्टिबल इंजन 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 204 bhp 204 bhp टॉर्क 300 Nm 300 Nm गियरबॉक्स 7-स्पीड DCT 7-स्पीड DCT 0-100 किमी/घंटा 6.6 सेकंड 6.9 सेकंड

डिजाइन में बदलाव के बावजूद दोनों स्पेशल एडिशन के इंजन और मैकेनिकल पार्ट्स स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। इनमें 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 204 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।दोनों कारों की परफॉर्मेंस में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है। मिनी कूपर एस ज्यादा तेजी स 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ती है।इस तरह मिनी कूपर एस पॉल स्मिथ एडिशन को 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में 6.6 सेकंड लगते हैं। वहीं, कन्वर्टिबल वर्जन यही रफ्तार 6.9 सेकंड में हासिल करता है।कंपनी के ये दोनो पॉल स्मिथ एडिशन उन ग्राहकों के लिए खास हो सकती है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से अलग और खास डिजाइन वाली कार चाहते हैं। इनमें एक्सटीरियर से लेकर केबिन तक कई विशेष बदलाव मिलते हैं। हालांकि, इंजन, पावर, टॉर्क और गियरबॉक्स पहले जैसे ही रखे गए हैं। यानी इन स्पेशल एडिशन की असली पहचान इनका एक्सक्लूसिव डिजाइन और पॉल स्मिथ की खास स्टाइलिंग है।मिनी ने कूपर एस पॉल स्मिथ एडिशन को 55.75 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। वहीं, कूपर कन्वर्टिबल पॉल स्मिथ एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 61.50 लाख रुपये रखी गई है। दोनों स्पेशल एडिशन स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित हैं। इनमें इंजन और अन्य मैकेनिकल हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने इन्हें खास बनाने के लिए मुख्य रूप से एक्सटीरियर डिजाइन और इंटीरियर में बदलाव किए हैं।