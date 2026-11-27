बाइक लवर्स के लिए कावासाकी एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी में है। कंपनी भारत में अपनी सुपरस्पोर्ट बाइक निंजा ZX-10R का अपडेटेड मॉडल अप्रैल 2027 तक या इससे पहले लॉन्च कर सकती है। नए मॉडल में पहले से ज्यादा शार्प डिजाइन, फ्रंट फेयरिंग में इंटीग्रेटेड विंगलेट्स और नया 5-इंच TFT कलर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बाइक में मौजूदा 998cc इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजन ही मिलेगा, जो 206 hp की पावर जनरेट करता है। इसके अलावा सस्पेंशन, ब्रेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं नई Ninja ZX-10R में क्या कुछ खास हो सकता है।

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