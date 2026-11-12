वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने भारत में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए ताजा डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं। ये पेटेंट भारतीय बाजार के लिए कंपनी की भविष्य की उत्पाद योजनाओं का स्पष्ट संकेत देते हैं, हालांकि इन्हें अभी आधिकारिक लॉन्च की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।

विज्ञापन