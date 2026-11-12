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विनफास्ट ने भारत में दाखिल किए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक के डिजाइन पेटेंट: टू-व्हीलर सेगमेंट में विस्तार

Thu, 12 Nov 2026 12:50 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 12 Nov 2026 12:50 PM IST
सार

  • VinFast भारतीय बाजार में अपने कारोबार का विस्तार करने की तैयारी में है।
  • कंपनी ने भारत में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के डिजाइन पेटेंट दाखिल किए हैं।

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VinFast Files Design Patents for New Electric Scooter and Motorcycle in India: Check Details
VinFast - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने भारत में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए ताजा डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं। ये पेटेंट भारतीय बाजार के लिए कंपनी की भविष्य की उत्पाद योजनाओं का स्पष्ट संकेत देते हैं, हालांकि इन्हें अभी आधिकारिक लॉन्च की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।

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वर्तमान में विनफास्ट भारतीय बाजार में केवल VF6 और VF7 जैसी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कर रही है, लेकिन कंपनी ने देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में उतरने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं।
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VinFast के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पेटेंट में क्या खास डिजाइन और तकनीक नजर आ रही है?

नया पेटेंट किया गया इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी हद तक Vento S से मिलता-जुलता प्रतीत होता है, जिसे विनफास्ट ने 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में प्रदर्शित किया था:
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  • साइड-माउंटेड मोटर लेआउट: लेटेस्ट पेटेंट ड्रॉइंग्स में Vento S से जुड़े डिजाइन फीचर्स दिखाई देते हैं, जिसमें साइड-माउंटेड मोटर की व्यवस्था सबसे प्रमुख है।
  • पारंपरिक हब मोटर से अलग: विनफास्ट के अधिकांश अन्य स्कूटर डिजाइनों में रियर व्हील में हब मोटर का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत, साइड-माउंटेड मोटर एक अलग पैकेजिंग विकल्प है, जो ड्राइव सिस्टम और रियर सस्पेंशन लेआउट को अलग तरह से प्रभावित करता है।
 

पेटेंट की गई नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का लुक और स्टाइलिंग कैसा है?

दूसरे पेटेंट से एक बेहद दमदार और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक मिलती है:
  • स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन और चौड़े टायर्स: पेटेंट तस्वीरों में एक बड़ा बैटरी और मोटर हाउसिंग, चौड़े टायर्स और स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन देखने को मिलती है।
  • कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से प्रेरित: इसकी स्टाइलिंग विनफास्ट के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म की याद दिलाती है, जिसे विभिन्न रिपोर्ट्स में स्ट्रीट-नेकेड, क्रूजर और स्पोर्ट्स-बाइक अवतारों से जोड़ा गया है। हालांकि, भारत में कम्यूटर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तुलना में हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का बाजार अभी शुरुआती दौर में है।
 

संभावित बैटरी, रेंज और भारत में लॉन्चिंग को लेकर क्या जानकारी उपलब्ध है?

फिलहाल विनफास्ट ने इन दोनों दोपहिया वाहनों की भारत में बिक्री, लॉन्च डेट, कीमत या स्थानीय तकनीकी स्पेसिफिकेशंस की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है:
  • संभावित स्पेसिफिकेशंस (Vento S के आधार पर): पहले प्रदर्शित किए गए वियतनामी स्पेसिफिकेशन वाले Vento S स्कूटर से इसकी क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस मॉडल में 3.5 kWh लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी और 5.2 kW तक की पावर देने वाली मोटर थी।
  • रेंज और टॉप स्पीड: कंपनी ने अनुकूल परीक्षण परिस्थितियों में उस मॉडल की टॉप स्पीड 89 किमी प्रति घंटा और अधिकतम रेंज 160 किमी बताई थी। हालांकि, यह पुराने वियतनामी मॉडल के आंकड़े हैं, न कि भारत आने वाले संभावित स्कूटर के आधिकारिक आंकड़े। वास्तविक रेंज ट्रैफिक, राइडर के वजन, सड़क की स्थिति और मौसम पर निर्भर करेगी। 
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