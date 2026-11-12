अब 24 घंटे मिलेगी टेस्ला की रोबोटैक्सी की सुविधा: नौ शहरों तक पहुंचा विस्तार, क्या वेमो को दे पाएगी टक्कर?

टेस्ला अपनी रोबोटैक्सी सेवा का दायरा लगातार बढ़ा रही है। कंपनी ने अमेरिका के कई बड़े शहरों में इस सेवा को अब प्रतिदिन 24 घंटे तक उपलब्ध करा दिया है। इस विस्तार में टेक्सास और फ्लोरिडा के शहर शामिल हैं। वहीं, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में कंपनी की रोबोटैक्सी सेवा सुपरवाइस्ड रन के साथ जारी है। इस कदम के बाद टेक्सास में टेस्ला का स्वायत्त वाहनों का बेड़ा बढ़कर 1,303 वाहनों तक पहुंच गया है। जो कि वेमो के 1,305 वाहनों के बेड़े के लगभग बराबर है।

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