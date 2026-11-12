कार लवर्स हो जाएं तैयार: फरवरी में होगा भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027, तारीखों का एलान; कितनी कंपनियां लेंगी भाग?

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इस बार भारत मोबिलिटी एक्सपो में छोटे और मध्यम कारोबार यानी MSME और नए स्टार्टअप को भी खास जगह दी जाएगी। इसका मकसद इन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट, नई तकनीक और काम करने की क्षमता दुनिया के सामने दिखाने का मौका देना है।

इससे मोबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे नए कारोबार और स्टार्टअप को अपने इनोवेशन पेश करने के लिए एक बड़ा मंच मिल सकेगा। आयोजकों की ओर से एक्सपो से जुड़ी नई जानकारी और अपडेट समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 का आयोजन दिल्ली के दो बड़े जगहों पर होगा। पहला आयोजन भारत मंडपम में चार से नौ फरवरी तक होगा। वहीं, दूसरा चार से सात फरवरी यशोभूमि में होगा।इस बार एक्सपो में कुल 11 अलग-अलग शो होंगे। इनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ टायर, बैटरी, साइकिल, मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एयर मोबिलिटी से जुड़े आयोजन भी शामिल हैं।अगर पहले कार्यक्रम स्थल की बात करें तो यहां ऑटो एक्सपो-द मोटर शो 2027, इंडिया इंटरनेशनल टायर शो 2027, भारत बैटरी शो 2027, इंडिया साइकिल शो 2027, मोबिलिटी टेक पैवेलियन और स्टील एंड एडवांस्ड मटेरियल्स पैवेलियन कार्यक्रम होंगे।इस दौरान द कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी शो 2027, भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो 2027, एयर मोबिलिटी एक्सपो 2027, एग्री मोबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2027 और मेट्रो एंड अर्बन मास ट्रांजिट एक्सपो होगा।एक्सपो के शुरुआती दो दिन यानी 4 और 5 फरवरी केवल मीडिया के लिए रखे गए हैं। आम लोग 6 से 9 फरवरी तक प्रदर्शनी में जा सकेंगे। हालांकि, आखिरी दो दिनों में एक्सपो के समय में बदल सकता है।