कम बजट में चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर?: टीवीएस से बजाज तक, ये मॉडल हो सकते हैं बेहतर विकल्प; देखें पूरी लिस्ट

अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं,तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। खास बात है कि 1.5 लाख रुपये से कम कीमत में भी ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलते हैं, जो अच्छी रेंज के साथ कई उपयोगी फीचर्स देते हैं। इस सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक, एथर रिज्टा और हीरो VIDA VX2 Plus जैसे मॉडल शामिल हैं। वेरिएंट के हिसाब से कुछ स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 212 किलोमीटर तक चल सकते हैं। हालांकि, खरीदारी से पहले सिर्फ कीमत और रेंज देखना काफी नहीं है। बैटरी क्षमता, चार्जिंग की जरूरत और कंपनी का सर्विस नेटवर्क भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत, रेंज और खास फीचर्स के बारे में।

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