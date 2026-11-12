अब कार की स्क्रीन से बोलकर निपटाएं ईमेल-सफर के काम: एपल कारप्ले पर आया जेमिनी, इस्तेमाल के लिए यह शर्त जरूरी?

गूगल अपने एआई चैटबॉट को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन, स्पीकर और प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के प्रयास में है। अब कंपनी ने जेमिनी एप को एपल कारप्ले पर भी उपलब्ध करा दिया है। यह नई सुविधा उन सभी भाषाओं में शुरू हुई है, जिन्हें जेमिनी लाइव सपोर्ट करता है। इससे पहले तक कारप्ले यूजर्स को यह चैटबॉट केवल गूगल मैप्स एप के जरिए ही मिलता था, लेकिन अब कार की डिस्प्ले पर सीधे जेमिनी आइकन पर टैप करके इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए जानते हैं इस नए अपडेट की सभी खास बातें...

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