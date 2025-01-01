विनफास्ट की भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी: 34 शहरों में 50 से ज्यादा डीलरों के साथ करार

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नेटवर्क का दायरा: शुरुआती चरण में कंपनी का यह नेटवर्क 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 प्रमुख शहरों तक फैलेगा।

शुरुआती चरण में कंपनी का यह नेटवर्क 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 प्रमुख शहरों तक फैलेगा। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर: केवल गाड़ियों की बिक्री ही नहीं, बल्कि कंपनी भारत में मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आफ्टर-सेल्स सर्विस का ढांचा भी तैयार कर रही है।

केवल गाड़ियों की बिक्री ही नहीं, बल्कि कंपनी भारत में मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आफ्टर-सेल्स सर्विस का ढांचा भी तैयार कर रही है। विज्ञापन डीलर्स का वियतनाम दौरा: विनफास्ट इंडिया ई-स्कूटर्स के सीईओ अनुराग सक्सेना के अनुसार, भारतीय डीलर्स ने वियतनाम के हाई फोंग स्थित कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। जहां समझौते को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाओं और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिजनेस मॉडल से परिचित कराया गया। विज्ञापन विज्ञापन किन राज्यों और शहरों में शुरू होंगी VinFast की डीलरशिप्स? कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की उच्च मांग और तेजी से हो रहे ई-मोबिलिटी अपनाने वाले राज्यों को प्राथमिकता दी है। कवर किए जाने वाले प्रमुख राज्य: दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा।

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इन राज्यों के 34 प्रमुख शहरों को बाजार के बड़े आकार और विद्युतीकरण की संभावनाओं के आधार पर चुना गया है। भारतीय बाजार में विनफास्ट के कौन-से इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल लॉन्च हो सकते हैं? यद्यपि विनफास्ट ने अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत-विशिष्ट मॉडल, कीमतों या सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हालिया पेटेंट फाइलिंग्स से कुछ संभावित मॉडल्स का संकेत मिलता है: संभावित मॉडल पेटेंट फाइलिंग समय (भारत) संभावित स्पेसिफिकेशन्स/विवरण VinFast Rasad अगस्त 2026 एक पूरी तरह से नया मॉडल; मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 7.1 kW इलेक्ट्रिक मोटर और 100 kmph की टॉप स्पीड मिल सकती है। VinFast Viper जून 2026 स्पोर्टी स्टाइलिंग वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर। VinFast Klara S 2024 कंपनी का पहले से लोकप्रिय ग्लोबल इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म।

कंपनी भविष्य में इकोनॉमी (बजट), मिड-रेंज और प्रीमियम- तीनों ही सेगमेंट्स में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उतारने की योजना बना सकती है। भारतीय बाजार में VinFast का मुकाबला किन दिग्गजों से होगा? वियतनाम के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में मजबूत पकड़ बनाने वाली विनफास्ट को भारत में पहले से स्थापित घरेलू दिग्गजों से कड़ी चुनौती मिलेगी: प्रमुख प्रतिस्पर्धी: TVS Motor: TVS iQube, TVS Orbiter Bajaj Auto: Bajaj Chetak Ather Energy: Ather 450, Ather Rizta Hero MotoCorp: Hero Vida

अगला कदम: कंपनी आने वाले समय में अपने भारतीय मॉडल्स के नाम, आधिकारिक कीमतें, शोरूम लोकेशंस और लॉन्च शेड्यूल की पुष्टि करेगी। कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की उच्च मांग और तेजी से हो रहे ई-मोबिलिटी अपनाने वाले राज्यों को प्राथमिकता दी है।यद्यपि विनफास्ट ने अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत-विशिष्ट मॉडल, कीमतों या सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हालिया पेटेंट फाइलिंग्स से कुछ संभावित मॉडल्स का संकेत मिलता है:कंपनी भविष्य में इकोनॉमी (बजट), मिड-रेंज और प्रीमियम- तीनों ही सेगमेंट्स में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उतारने की योजना बना सकती है।वियतनाम के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में मजबूत पकड़ बनाने वाली विनफास्ट को भारत में पहले से स्थापित घरेलू दिग्गजों से कड़ी चुनौती मिलेगी:

वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में उतरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। 2025 में भारत में अपना ऑटोमोबाइल कारोबार शुरू करने के बाद, अब कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के लिए 50 से अधिक डीलर पार्टनर्स के साथ लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं।