दुर्घटना के समय कार में लगा एयरबैग जान बचाने के बेहद काम आता है, लेकिन अगर यही सुरक्षा सिस्टम खतरा बन जाए तो चिंता बढ़ जाती है। होंडा मोटर कंपनी ने अमेरिका में अपनी 8,10,592 कारों को रिकॉल करने का फैसला किया है। इन गाड़ियों में लगे ताकाता एयरबैग इन्फ्लेटर्स के फटने का खतरा है। इस रिकॉल में होंडा अकॉर्ड, सिविक और सीआर-वी के साथ एक्यूरा के कुछ मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी प्रभावित गाड़ियों के एयरबैग इन्फ्लेटर मुफ्त में बदलेगी। ग्राहकों को दिसंबर 2026 से इसकी सूचना भेजी जाएगी।

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