ब्रिटेन (UK) में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) बाइक मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कंपनी ने वहां एक नई वारंटी योजना शुरू की है, जो आपकी मोटरसाइकिल को 10 साल या 70,000 मील (लगभग 1,12,650 किलोमीटर), जो भी पहले हो, तक सुरक्षित रख सकती है। 'सर्विस एक्टिवेटेड वारंटी' नामक यह योजना पूरी तरह से नि:शुल्क है। और इसका सीधा लाभ उन राइडर्स को मिलेगा जो नियमित रूप से अधिकृत रॉयल एनफील्ड आउटलेट्स पर अपनी बाइक्स की सर्विस कराते हैं। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के ग्राहकों के लिए उपलब्ध यह पहल मौजूदा 3 साल की मानक निर्माता वारंटी को सात साल और बढ़ाने का सुनहरा अवसर देती है।

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