सितंबर में सबसे ज्यादा बिकी यह हाइब्रिड कार: टॉप-10 की लिस्ट में किसे मिला कौन-सा स्थान? देखें पूरी लिस्ट

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कौन-सी कार रही नंबर वन?

सितंबर 2026 के बिक्री आंकड़ों के अनुसार, टोयोटा इनोवा हायक्रॉस ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। पिछले महीने इस शानदार एमपीवी की कुल 3,143 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, अगर पिछले साल यानी सितंबर 2025 से तुलना करें तो उस दौरान इसकी 5,221 यूनिट्स बिकी थीं, जिसके चलते सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 40 प्रतिशत की गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा लोगो ने इसे खरीदा।

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भारत में हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बनी है। बीते महीने यानी सिंतबर में हाइब्रिड कारों की बिक्री के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इस बार फिर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। आइए जानते हैं कि सितंबर 2026 में देश के हाइब्रिड कार बाजार में किस गाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया और कौन सी गाड़ियां टॉप-10 में शामिल रहीं।