दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) भारतीय बाजार में अपने एसयूवी पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी वैश्विक बाजार में बिकने वाली अपनी प्रसिद्ध एसयूवी बेयोन (Bayon) से प्रेरित एक नया मॉडल भारत में पेश करने जा रही है। आंतरिक रूप से Bc4i कोडनेम वाले इस मॉडल को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।

ह्यूंदै के लाइन-अप में यह नई एसयूवी क्रेटा (Creta) से नीचे और एक्सटर (Exter) से ऊपर के सेगमेंट में फिट होगी। बाजार में उतरने के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Fronx), टोयोटा अर्बन क्रूजर टैलर (Taisor), रेनो काइगर (Kiger) और निसान मैग्नाइट (Magnite) से होगा। इसके अलावा, यह मौजूदा ह्यूंदै वेन्यू (Venue) के विकल्प की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बनकर उभरेगी।

इस आगामी एसयूवी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया पावरट्रेन हो सकता है। हुंडई भारत के लिए एक बिल्कुल नया 1.2-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन विकसित कर रही है, और बेयोन आधारित यह एसयूवी इस इंजन को पाने वाले शुरुआती मॉडलों में से एक होगी।

हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से इस कार के बाहरी डिजाइन की झलक साफ दिखाई देती है। फ्रंट में स्प्लिट हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें ऊपर पतली LED DRLs और नीचे मुख्य लाइट यूनिट्स मौजूद हैं।