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Hindi News ›   Automobiles News ›   Hyundai Bayon-Based SUV Confirmed for India: To Get New 1.2L Turbo-Petrol Engine Check Details

ह्यूंदै भारत में जल्द लॉन्च करेगी Bayon-आधारित एसयूवी: मिल सकता है नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

Mon, 14 Sep 2026 03:13 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 14 Sep 2026 03:13 PM IST
सार

Hyundai भारतीय बाजार में अपनी SUV रेंज को और विस्तार देने की तैयारी कर रही है। कंपनी एक नई SUV पर काम कर रही है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Hyundai Bayon से प्रेरित होगी।

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Hyundai Bayon-Based SUV Confirmed for India: To Get New 1.2L Turbo-Petrol Engine Check Details
Hyundai New SUV Coming to India - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) भारतीय बाजार में अपने एसयूवी पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी वैश्विक बाजार में बिकने वाली अपनी प्रसिद्ध एसयूवी बेयोन (Bayon) से प्रेरित एक नया मॉडल भारत में पेश करने जा रही है। आंतरिक रूप से Bc4i कोडनेम वाले इस मॉडल को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।
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ह्यूंदै के लाइन-अप में यह नई एसयूवी क्रेटा (Creta) से नीचे और एक्सटर (Exter) से ऊपर के सेगमेंट में फिट होगी। बाजार में उतरने के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Fronx), टोयोटा अर्बन क्रूजर टैलर (Taisor), रेनो काइगर (Kiger) और निसान मैग्नाइट (Magnite) से होगा। इसके अलावा, यह मौजूदा ह्यूंदै वेन्यू (Venue) के विकल्प की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बनकर उभरेगी।
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इस नई एसयूवी का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन क्यों खास होगा?

इस आगामी एसयूवी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया पावरट्रेन हो सकता है। हुंडई भारत के लिए एक बिल्कुल नया 1.2-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन विकसित कर रही है, और बेयोन आधारित यह एसयूवी इस इंजन को पाने वाले शुरुआती मॉडलों में से एक होगी।
  • पावर और माइलेज का संतुलन: यह 4-सिलेंडर इंजन मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल से ज्यादा पावर और टॉर्क देगा, जबकि बड़े 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल की तुलना में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) प्रदान करेगा।
  • हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस: यह नया इंजन हाइब्रिड तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। भविष्य में हाइब्रिड वाहनों की ओर बढ़ रही ह्यूंदै के लिए यह इंजन काफी अहम साबित होगा।
  • निचले वेरिएंट्स: शुरुआती या निचले वेरिएंट्स में कंपनी अपना भरोसेमंद 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन देना जारी रख सकती है, जो फिलहाल वेन्यू और i20 N लाइन में उपलब्ध है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है।

 

डिजाइन के मामले में यह कार कितनी अलग नजर आएगी?

हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से इस कार के बाहरी डिजाइन की झलक साफ दिखाई देती है। फ्रंट में स्प्लिट हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें ऊपर पतली LED DRLs और नीचे मुख्य लाइट यूनिट्स मौजूद हैं।
  • साइड और रियर प्रोफाइल: साइड प्रोफाइल की विंडो लाइन काफी हद तक इंटरनेशनल मॉडल बायन से प्रेरित लगती है। इसमें सिल्वर रूफ रेल्स और अनोखे पैटर्न वाले एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। कार के पीछे में भी फ्रंट जैसा ही स्प्लिट लाइटिंग थीम नजर आता है।
  • ADAS सेफ्टी फीचर्स के संकेत: टेस्ट व्हीकल के फ्रंट बम्पर पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ-साथ पार्किंग सेंसर्स और एक रडार मॉड्यूल देखा गया है। रडार की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि कंपनी इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सेफ्टी फीचर्स दे सकती है।

 

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इंटीरियर और केबिन में कौन-कौन से फीचर्स मिलने की उम्मीद है?

  • ह्यूंदै ने फिलहाल इस कार के केबिन और इंटीरियर का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। हालांकि, माना जा रहा है कि इसका इंटीरियर पारंपरिक और प्रीमियम थीम पर आधारित होगा, जिसमें ह्यूंदै के मौजूदा मॉडलों के कई फीचर्स शामिल किए जाएंगे। 
  • कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई कम्फर्ट फीचर्स मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि, इसमें 360-डिग्री कैमरा दिया जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

 

इस नई एसयूवी की कीमत और लॉन्चिंग कब तक संभव है?

ह्यूंदै का यह नया मॉडल एक्सटर और क्रेटा के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा। इसकी सटीक पोजिशनिंग ही यह तय करेगी कि यह सीधे तौर पर फ्रोंक्स और टैलर जैसी कूपे-एसयूवी को टक्कर देगी या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के ज्यादा करीब रहेगी।

मूल्य सीमा की बात करें तो वर्तमान में ह्यूंदै वेन्यू की कीमत 8 लाख रुपये से 15.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह नई एसयूवी भी इसी के आसपास के प्राइस रेंज में पेश की जाएगी। कंपनी लॉन्च के करीब इसके वेरिएंट्स और सटीक कीमतों से पर्दा उठाएगी। 
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