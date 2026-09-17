टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन होंगे महंगे: कंपनी एक अक्तूबर से बढ़ाएगी कीमतें, जानें डिटेल्स

टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल कारोबार कितना बड़ा है?

टाटा मोटर्स, 180 अरब डॉलर के टाटा समूह का हिस्सा है और भारत की प्रमुख कमर्शियल एवं पैसेंजर वाहन कंपनियों में शामिल है। कंपनी का परिचालन भारत और दक्षिण कोरिया में है। इसके अलावा अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और SAARC (सार्क) देशों समेत कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी मौजूदगी है।

1 अक्तूबर 2026 से लागू होने वाली नई कीमतें मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होंगी। जबकि अधिकतम बढ़ोतरी 1 प्रतिशत तक रहेगी।