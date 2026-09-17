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पावर आउटपुट : स्टैंडर्ड Z4 M40i के 340 एचपी और 500 Nm के मुकाबले, स्पाइडर में 435 हॉर्सपावर और 580 न्यूटन-मीटर टॉर्क मिलता है। यानी इसमें सीधे 95 HP पावर और 80 Nm टॉर्क की बढ़ोतरी हुई है।

: स्टैंडर्ड Z4 M40i के 340 एचपी और 500 Nm के मुकाबले, स्पाइडर में 435 हॉर्सपावर और 580 न्यूटन-मीटर टॉर्क मिलता है। यानी इसमें सीधे 95 HP पावर और 80 Nm टॉर्क की बढ़ोतरी हुई है। ट्रांसमिशन: पावर ट्रांसमिशन के लिए 8-स्पीड जेडएफ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो रियर व्हील्स को पावर भेजता है।

पावर ट्रांसमिशन के लिए 8-स्पीड जेडएफ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो रियर व्हील्स को पावर भेजता है। एक्सेलेरेशन और टॉप स्पीड: यह कार सिर्फ 4.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी स्टैंडर्ड टॉप स्पीड 260 किमी प्रति घंटा है।

कार लवर्स को स्पाइडर का एक्सटीरियर डिजाइन काफी आकर्षित कर सकता है। जो कि मशहूर कार डिजाइनर फ्रैंक स्टीफेंसर के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिन्होंने बोवेनसीपेन (Bovensiepen) की पिछली 05 GT कार पर भी काम किया था।

इस कार का एक्सटीरियर बेहद आक्रामक और स्पोर्टी नजर आता है। इसमें ग्लॉस-ब्लैक फ्रंट स्प्लिटर, रियर डिफ्यूजर, नए फ्रंट-फेंडर वेंट्स और साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं। इसके साथ ही कार को सड़क पर शानदार प्रेजेंस देने के लिए 20-इंच के प्रीमियम फोर्ज्ड व्हील्स भी शामिल किए गए हैं।

बोवेनसीपेन स्पाइडर को बेहद एक्सक्लूसिव रखा गया है और इसकी दुनिया भर में केवल 99 हैंड-बिल्ट यूनिट्स ही तैयार की जाएंगी।

रंगों का आवंटन: इन 99 कारों में रंगों का बंटवारा भी बेहद अनोखा है। सैफायर ब्लैक में केवल 40 यूनिट्स बनेंगी, जबकि फ्रोजन ग्रे II (Frozen Gray II) में महज 5 पांच यूनिट्स बनाई जाएंगी। यानी पेंट ऑप्शन के मामले में भी यह बेहद दुर्लभ होगी।

कीमत की बात करें तों यह करीब 1,15,500 यूरो (लगभग ₹1.27 करोड़) रखी गई है। कार के ऑर्डर्स शुरू हो चुके हैं और इसकी पहली डिलीवरी 2027 की पहली तिमाही (Q1 2027) के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

कंपनी का भारत में कोई डीलर नेटवर्क या इंपोर्ट पाथवे यानी आयात का जरिया नहीं है। जिसके चलते यह कार भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इसके बावजूद, एक पॉपुलर और स्थापित कार प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके कितना ताकतवर बनाया जा सकता है, यह कार उसकी एक बेहतरीन इंजीनियरिंग मिसाल मानी जा रही है।बोवेनसीपेन स्पाइडर में BMW Z4 M40i वाला ही 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड B58 स्ट्रेट-सिक्स इंजन इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ट्यूनर ने इसके इनटेक में एक अतिरिक्त रैम-एयर चैनल जोड़ा है और एग्जॉस्ट सिस्टम के फ्लो को पूरी तरह रिवाइज किया है।अगर खरीददार इसका परफॉर्मेंस पैकेज चुनते हैं, तो इसकी टॉप स्पीड बढ़कर 295 किमी प्रति घंटा हो जाती है। इस पैकेज में बड़े कूलिंग फिन्स के साथ मिल्ड एल्युमिनियम रियर डिफरेंशियल कवर, अंडरबॉडी वी-ब्रेस, रिवाइज्ड डैम्पर्स और लंबे रियर ऑक्सिलरी स्प्रिंग्स शामिल किए गए हैं।साथ ही इसका इंटीरियर भी काफी शानदार हैं। केबिन के अंदर वर्नास्का लेदर, अल्कांतारा सीट पैनल्स और हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। ग्राहक चाहें तो कंपनी की इन-हाउस सैडलरी के जरिए ऑप्शनल लेदर डैशबोर्ड और पर्सनलाइज्ड एम्ब्रॉयडरी का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके अलावा, कार की एक्सक्लूसिविटी को दर्शाने के लिए केबिन में नंबर वाली खास प्रोडक्शन प्लाक भी लगाई गई है।