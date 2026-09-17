रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बनाम ट्रायम्फ स्पीड 400: कीमत से पावर तक, कौन कितनी दमदार? जानें दोनों के बीच पूरा फर्क

भारतीय बाजार में रोडस्टर बाइक पसंद करने वाले ग्राहकों के सामने रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और ट्रायम्फ स्पीड 400 दो अलग-अलग विकल्प हैं। दोनों बाइक क्रूजर या टूरर नहीं, बल्कि रोडस्टर हैं। हालांकि, दोनों की कीमत, इंजन आउटपुट, चेसिस हार्डवेयर और इस्तेमाल का तरीका अलग है। दोनों के बेस प्राइस में करीब 96,500 का अंतर है। ऐसे में सवाल है कि यह कीमत का अंतर सिर्फ ब्रांड और डिजाइन तक सीमित है या बाइक के हार्डवेयर और परफॉर्मेंस में भी साफ दिखाई देता है? आइए कीमत से लेकर इंजन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन और सीट हाइट तक दोनों की तुलना करते हैं।

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