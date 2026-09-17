रॉयल एनफील्ड हंटर 350 बनाम ट्रायम्फ स्पीड 400: कीमत से पावर तक, कौन कितनी दमदार? जानें दोनों के बीच पूरा फर्क
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Thu, 17 Sep 2026 08:41 AM IST
सार
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और ट्रायम्फ स्पीड 400 दोनों ही एडवेंचर लवर्स की पसंदीदा बाइक्स मानी जाती हैं। हालांकि दोनों के कीमत के बीच काफी अंतर देखने को मिलता है। साथ ही इनकी इंजन, ब्रेक, सस्पेंशन और फीचर्स का बड़ा फर्क है। लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कौन-सी बाइक किस तरह बेहतर फिट बैठती है? आइए जानते हैं इस लेख में...
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विस्तार
भारतीय बाजार में रोडस्टर बाइक पसंद करने वाले ग्राहकों के सामने रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और ट्रायम्फ स्पीड 400 दो अलग-अलग विकल्प हैं। दोनों बाइक क्रूजर या टूरर नहीं, बल्कि रोडस्टर हैं। हालांकि, दोनों की कीमत, इंजन आउटपुट, चेसिस हार्डवेयर और इस्तेमाल का तरीका अलग है। दोनों के बेस प्राइस में करीब 96,500 का अंतर है। ऐसे में सवाल है कि यह कीमत का अंतर सिर्फ ब्रांड और डिजाइन तक सीमित है या बाइक के हार्डवेयर और परफॉर्मेंस में भी साफ दिखाई देता है? आइए कीमत से लेकर इंजन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन और सीट हाइट तक दोनों की तुलना करते हैं।
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कीमत में कितना अंतर?
- हंटर 350 और स्पीड 400 की कीमतों में करीब 96,500 का बेस प्राइस गैप है। यह अंतर सिर्फ बैज वैल्यू का नहीं है। दोनों बाइक के इंजन आउटपुट, चेसिस हार्डवेयर और इस्तेमाल के उद्देश्य में भी अंतर देखने को मिलता है।
- हंटर 350 एंट्री-लेवल रोडस्टर के तौर पर ज्यादा किफायती विकल्प है, जबकि ट्रायम्फ स्पीड 400 मॉडर्न-रोडस्टर सेगमेंट में इससे ऊपर बैठती है। हालांकि दोनों का बॉडी फॉर्म रोडस्टर है, इसलिए इन दोनों की सीधी तुलना की जा सकती है।
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इंजन और परफॉर्मेंस में बड़ा अंतर
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc एयर-ऑयल कूल्ड, SOHC, 2-वाल्व सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.2 bhp की पावर 6,100 rpm पर और 27 Nm का टॉर्क 4,000 rpm पर पैदा करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
- वहीं ट्रायम्फ स्पीड 400 में 398.15cc लिक्विड-कूल्ड, डीओएसची, 4-वाल्व इंजन मिलता है। यह इंजन 39.5 bhp की पावर 8,000 rpm पर और 37.5 Nm का टॉर्क 6,500 rpm पर देता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
- यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्पीड 400 का इंजन हंटर 350 से छोटा नहीं, बल्कि करीब 49cc बड़ा है। इसके साथ इसका पावर आउटपुट भी काफी ज्यादा है।
यानी दोनों के वजन में करीब 2 किग्रा का ही अंतर है। ऐसे में ज्यादा पावर वाली Speed 400 को पावर-टू-वेट के मामले में स्पष्ट फायदा मिलता है। इसका असर तेज एक्सेलेरेशन और स्पोर्टियर राइडिंग अनुभव में दिखाई दे सकता है।
माइलेज में हंटर 350 आगे
फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो हंटर 350 का क्लेम्ड माइलेज 36.2 किमी प्रति लीटर है। दूसरी तरफ ट्रायम्फ स्पीड 400 की फ्यूल एफिशिएंसी करीब 27 किमी/लीटर बताई गई है।
इस लिहाज से रोजाना ज्यादा दूरी तय करने वाले और फ्यूल खर्च को प्राथमिकता देने वाले खरीदारों के लिए हंटर 350 का आंकड़ा ज्यादा आकर्षक नजर आता है। स्पीड 400 का फोकस ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस की तरफ है।
ब्रेकिंग हार्डवेयर में स्पीड 400 को बढ़त
- दोनों बाइक में फ्रंट में 300mm डिस्क ब्रेक दिया गया है, लेकिन दोनों के कैलिपर सेटअप में बड़ा अंतर है।
- ट्रायम्फ स्पीड 400 में 300mm फ्रंट डिस्क के साथ 4-पिस्टन रेडियल कैलिपर मिलता है। यह सेटअप ज्यादा स्पोर्टियर ब्रेकिंग फील देने के लिए जाना जाता है।
- दूसरी तरफ हंटर 350 में 300mm फ्रंट डिस्क के साथ ट्विन-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर दिया गया है। इसलिए ब्रेकिंग हार्डवेयर की बात करें तो स्पीड 400 का सेटअप ज्यादा परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड है।
सस्पेंशन सेटअप भी अलग
- स्पीड 400 के रियर में एक्सटर्नल रिजर्वॉयर और प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला मोनोशॉक दिया गया है। यह सेटअप स्पोर्टियर राइडिंग और ज्यादा आक्रामक इस्तेमाल के लिए उपयोगी हो सकता है।
- हंटर 350 में पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जिनमें 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलता है।
- दोनों का सस्पेंशन सेटअप अलग उद्देश्य को ध्यान में रखता है। स्पीड 400 का हार्डवेयर ज्यादा परफॉर्मेंस-केंद्रित है, जबकि Hunter 350 का ट्विन-शॉक सेटअप अपेक्षाकृत सरल है और इसकी सर्विसिंग आसान हो सकती है।
सीट हाइट में मामूली अंतर
- राइडर की पहुंच के लिहाज से दोनों बाइक की सीट हाइट बहुत अलग नहीं है।
- हंटर 350 की सीट हाइट 790mm है, जबकि Speed 400 की सीट हाइट 803mm है। यानी ट्रायम्फ की बाइक करीब 13mm ऊंची है।
- इस अंतर के बावजूद सीट हाइट के मामले में दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि छोटे कद वाले राइडर्स के लिए Hunter 350 की कम सीट हाइट ज्यादा सहज महसूस हो सकती है।
क्लच और रोजमर्रा की उपयोगिता
- हंटर 350 में असिस्ट-एंड-स्लिप क्लच दिया गया है। इसके साथ रीवर्कड सस्पेंशन भी मिलता है। ये बदलाव इसे एंट्री-लेवल रोडस्टर के तौर पर ज्यादा मजबूत पैकेज बनाते हैं।
- स्पीड 400 में भी स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसका इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क देता है, इसलिए बाइक का फोकस ज्यादा परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड है।
किस तरह की बाइक हैं दोनों?
- हंटर 350 और स्पीड 400 दोनों रोडस्टर हैं, लेकिन इनके कैरेक्टर में अंतर है। हंटर 350 अपेक्षाकृत कम पावर, ज्यादा क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी और सरल हार्डवेयर के साथ एंट्री-लेवल रोडस्टर के रूप में आती है।
- स्पीड 400 ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क, 6-स्पीड गियरबॉक्स, 4-पिस्टन रेडियल फ्रंट कैलिपर और एक्सटर्नल रिजर्वॉयर वाले मोनोशॉक जैसे हार्डवेयर के साथ ज्यादा परफॉर्मेंस-केंद्रित पैकेज पेश करती है।