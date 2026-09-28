फास्टैग वार्षिक पास ने पार किया एक करोड़ का आंकड़ा: सरकार ने बताया हाईवे यात्रियों के बीच बढ़ रहा इस्तेमाल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सोमवार को एलान किया कि फास्टैग वार्षिक पास ने 15 अगस्त 2025 को अपने लॉन्च के बाद से 1 करोड़ उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है।

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FASTag एनुअल पास की कीमत, वैधता और शर्तें क्या हैं?

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कीमत और वैधता: केवल ₹3,075 का एकमुश्त शुल्क देकर यह पास प्राप्त किया जा सकता है, जो 1 वर्ष की अवधि या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग (जो भी पहले पूरा हो) के लिए वैध रहता है।

केवल ₹3,075 का एकमुश्त शुल्क देकर यह पास प्राप्त किया जा सकता है, जो 1 वर्ष की अवधि या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग (जो भी पहले पूरा हो) के लिए वैध रहता है। पात्रता: यह एनुअल पास वैध FASTag वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है।

यह एनुअल पास वैध FASTag वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। सक्रिय करने का तरीका: आधिकारिक राजमार्गयात्रा एप (Rajmargyatra App) के जरिए एकमुश्त शुल्क का भुगतान करके इसे गाड़ी पर लगे मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिवेट किया जा सकता है।

FASTag 'OneTag' पोर्टेबिलिटी सर्विस क्या है और यह कैसे काम करती है?

राजमार्ग यात्रा एप पर लॉगिन करें और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर पात्रता जांचें। इसके बाद मौजूदा इश्यूअर बैंक से आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 6-अंकों का वेरिफिकेशन कोड (MVC) प्राप्त होगा। ऑथराइजेशन पूरा होने के बाद, नए बैंक का चयन करें, कस्टमर वेरिफिकेशन पूरा करें और नए डिजिटल वॉलेट को ऑनबोर्ड करके पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया समाप्त करें।

भारत में FASTag नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा हो चुका है?

मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले ड्राइवरों के बीच इस वार्षिक पास की बढ़ती लोकप्रियता यह साबित करती है कि यह देश भर में निर्बाध, सुगम और किफायती यात्रा को बढ़ावा देने में बेहद प्रभावी साबित हो रहा है।बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की झंझट को खत्म करने वाला यह एनुअल पास राष्ट्रीय राजमार्गों और नेशनल एक्सप्रेसवे पर स्थित लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर लागू होता है:नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने राजमार्ग यात्रा एप पर 'OneTag' नाम से फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए यूजर अपने वाहन पर लगे मौजूदा फिजिकल टैग को बदले बिना ही अपना बैंक बदल सकते हैं।वर्तमान में भारत में FASTag की पेनेट्रेशन दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है और इसके लगभग 13 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। 'OneTag' पोर्टेबिलिटी के जुड़ने से यह डिजिटल टोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत, लचीला और यूजर-फ्रेंडली बन गया है।