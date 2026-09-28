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Hindi News ›   Automobiles News ›   FASTag Annual Pass Crosses 1-Crore Milestone: Check Price, Validity, Eligibility & OneTag Portability Feature

फास्टैग वार्षिक पास ने पार किया एक करोड़ का आंकड़ा: सरकार ने बताया हाईवे यात्रियों के बीच बढ़ रहा इस्तेमाल

Mon, 28 Sep 2026 11:16 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 28 Sep 2026 11:16 PM IST
सार

15 अगस्त 2025 को लॉन्च होने के बाद से फास्टैग एनुअल पास की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। सरकार के अनुसार, इसकी बढ़ती स्वीकार्यता देशभर में नेशनल हाईवे पर आसान और किफायती यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

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FASTag Annual Pass Crosses 1-Crore Milestone: Check Price, Validity, Eligibility & OneTag Portability Feature
FASTag Annual Pass - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सोमवार को एलान किया कि फास्टैग वार्षिक पास ने 15 अगस्त 2025 को अपने लॉन्च के बाद से 1 करोड़ उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। 

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मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले ड्राइवरों के बीच इस वार्षिक पास की बढ़ती लोकप्रियता यह साबित करती है कि यह देश भर में निर्बाध, सुगम और किफायती यात्रा को बढ़ावा देने में बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। 

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FASTag एनुअल पास की कीमत, वैधता और शर्तें क्या हैं?

बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की झंझट को खत्म करने वाला यह एनुअल पास राष्ट्रीय राजमार्गों और नेशनल एक्सप्रेसवे पर स्थित लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर लागू होता है:
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  • कीमत और वैधता: केवल ₹3,075 का एकमुश्त शुल्क देकर यह पास प्राप्त किया जा सकता है, जो 1 वर्ष की अवधि या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग (जो भी पहले पूरा हो) के लिए वैध रहता है।
  • पात्रता: यह एनुअल पास वैध FASTag वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है।
  • सक्रिय करने का तरीका: आधिकारिक राजमार्गयात्रा एप (Rajmargyatra App) के जरिए एकमुश्त शुल्क का भुगतान करके इसे गाड़ी पर लगे मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिवेट किया जा सकता है।

 

FASTag 'OneTag' पोर्टेबिलिटी सर्विस क्या है और यह कैसे काम करती है?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने राजमार्ग यात्रा एप पर 'OneTag' नाम से फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए यूजर अपने वाहन पर लगे मौजूदा फिजिकल टैग को बदले बिना ही अपना बैंक बदल सकते हैं।


पोर्टेबिलिटी की चरणबद्ध प्रक्रिया:
  1. राजमार्ग यात्रा एप पर लॉगिन करें और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर पात्रता जांचें।
  2. इसके बाद मौजूदा इश्यूअर बैंक से आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 6-अंकों का वेरिफिकेशन कोड (MVC) प्राप्त होगा।
  3. ऑथराइजेशन पूरा होने के बाद, नए बैंक का चयन करें, कस्टमर वेरिफिकेशन पूरा करें और नए डिजिटल वॉलेट को ऑनबोर्ड करके पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया समाप्त करें।

 

भारत में FASTag नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा हो चुका है?

वर्तमान में भारत में FASTag की पेनेट्रेशन दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है और इसके लगभग 13 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। 'OneTag' पोर्टेबिलिटी के जुड़ने से यह डिजिटल टोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत, लचीला और यूजर-फ्रेंडली बन गया है। 
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