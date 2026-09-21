25 सितंबर को आ रही है टाटा एरीज: टिगोर की जगह ले सकती है नई सेडान, डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव

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भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire), ह्यूंदै ऑरा (Hyundai Aura) और होंडा अमेज (Honda Amaze) के कड़े मुकाबले के बीच टिगोर की बिक्री कुछ सुस्त पड़ी थी। ऐसे में नए नाम, रीफ्रेश्ड डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के जरिए टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी को मजबूती से बढ़ाना चाहती है। विज्ञापन टाटा एरीज (Tata Aeris) का डिजाइन और बाहरी लुक कितना बदल जाएगा? टाटा एरीज के एक्सटीरियर में कई स्पॉटी और आधुनिक डिजाइन अपडेट्स देखने को मिलेंगे: फ्रंट लुक: कार के फ्रंट में स्लिम हेडलाइट्स, एक ब्लैक कनेक्टिंग ग्रिल एलिमेंट और बड़ा, स्पॉटी बम्पर दिया जा सकता है, जो इसे पहले से कहीं अधिक आकर्षक लुक देगा।

कार के फ्रंट में स्लिम हेडलाइट्स, एक ब्लैक कनेक्टिंग ग्रिल एलिमेंट और बड़ा, स्पॉटी बम्पर दिया जा सकता है, जो इसे पहले से कहीं अधिक आकर्षक लुक देगा। विज्ञापन विज्ञापन साइड और रियर प्रोफाइल: रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें नए अलॉय व्हील्स, नए सिरे से डिजाइन की गई टेल लाइट्स और नया रियर बम्पर देखने को मिलेगा। हालांकि, इसका सिग्नेचर सेडान सिलहूट काफी हद तक बरकरार रहेगा। Boring is made to fit the mould.

We’d rather crack it open.



Introducing Tata Aeris

25.09.26#TataAeris#TheOneThatStandsOut#NothingsTooFar#TataCars#TataMotorsPassengerVehicles pic.twitter.com/ryd8q4wNm7 — TATA.CARS (@TATA_CARS) September 20, 2026

टाटा एरीज के केबिन और फीचर्स में क्या खास देखने को मिलेगा? नई टाटा एरीज का केबिन हाल ही में पेश की गई टियागो फेसलिफ्ट से प्रेरित हो सकता है। इसे काफी ज्यादा प्रीमियम और टेक-लोडेड बनाया जाएगा: इन्फोटेनमेंट: इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। हाइटेक फीचर्स: कार में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम (ORVMs) जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire), ह्यूंदै ऑरा (Hyundai Aura) और होंडा अमेज (Honda Amaze) के कड़े मुकाबले के बीच टिगोर की बिक्री कुछ सुस्त पड़ी थी। ऐसे में नए नाम, रीफ्रेश्ड डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के जरिए टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी को मजबूती से बढ़ाना चाहती है।टाटा एरीज के एक्सटीरियर में कई स्पॉटी और आधुनिक डिजाइन अपडेट्स देखने को मिलेंगे:नई टाटा एरीज का केबिन हाल ही में पेश की गई टियागो फेसलिफ्ट से प्रेरित हो सकता है। इसे काफी ज्यादा प्रीमियम और टेक-लोडेड बनाया जाएगा:

टाटा मोटर्स (Tata Motors) अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान 'टिगोर' (Tigor) को एक बिल्कुल नए अवतार और नई पहचान के साथ बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। मामूली बदलावों वाले सामान्य फेसलिफ्ट के बजाय, कंपनी इस सेडान को टाटा एरीज (Tata Aeris) नाम से रीब्रांड कर सकती है। टाटा मोटर्स पहले ही 'Tata Aeris' नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करा चुकी है। यह नई सेडान 25 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है।