कल लॉन्च होगी नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: डिजाइन से लेकर केबिन तक बदल जाएंगे ये पांच बड़े फीचर्स

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1. क्या एक्सटीरियर में नया फ्रंट ग्रिल और 'Thar' लोगो मिलेगा?

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2. क्या अलॉय व्हील्स के डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेगा?

3. 'थार रॉक्स' से प्रेरित कौन-कौन से लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं?

नए डिजाइन वाले एलईडी हेडलाइट्स

अपडेटेड डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)

नया और आकर्षक एलईडी टेल-लैंप डिजाइन

4. केबिन में कौन-कौन से नए हाइटेक फीचर्स जोड़े जा रहे हैं?

360-डिग्री कैमरा सेटअप (पार्किंग और ऑफ-रोडिंग में मददगार)

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

5. केबिन कम्फर्ट और सीट्स में क्या बड़ा अपग्रेड मिलेगा?

अपनी दूसरी पीढ़ी के लॉन्च के बाद से थार देश की सबसे पसंदीदा लाइफस्टाइल एसयूवी बनी हुई है। महिंद्रा ने हाल ही में इसके 5-डोर वर्जन 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) को बाजार में उतारा था और अब 3-डोर मॉडल को भी एक बड़ा मिड-लाइफ अपडेट दिया जा रहा है। इंटरनेट पर लीक हुई तस्वीरों और टीजर से स्पष्ट है कि इसके इंजन और गियरबॉक्स में बड़े बदलाव के बिना, इसके डिजाइन, केबिन कम्फर्ट और फीचर्स को काफी हद तक अपग्रेड किया गया है।आइए जानते हैं मंगलवार लॉन्च होने वाली नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में मिलने वाले 5 सबसे बड़े बदलावों के बारे में:एसयूवी के फ्रंट प्रोफाइल में सबसे बड़ा और तुरंत दिखाई देने वाला बदलाव नया 5-स्लैट ग्रिलहोगा, जिसमें 'Thar' का एक्सक्लूसिव मोटिफ इंटीग्रेट किया गया है।यह नई ग्रिल हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स से प्रेरित है, जो इसके रफ-एंड-टफ कैरेक्टर को बरकरार रखते हुए इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और नया लुक देती है।महिंद्रा द्वारा जारी टीजर और लीक हुई स्पाई तस्वीरों के मुताबिक, फेसलिफ्ट मॉडल में नए अलॉय व्हील्स का सेट दिया जाएगा।हालांकि पहियों का साइज मौजूदा वेरिएंट्स के समान ही रहने की संभावना है। लेकिन इसका नया और अधिक आकर्षक अलॉय व्हील डिजाइन थार के साइड प्रोफाइल को एक फ्रेश लुक प्रदान करेगा।3-डोर थार फेसलिफ्ट को महिंद्रा की नई डिजाइन भाषा के करीब लाने के लिए इसमें 'थार रॉक्स' से कई लाइटिंग एलिमेंट्स उधार लिए गए हैं:यह नया लाइटिंग पैकेज न केवल रात में बेहतर विजिबिलिटी देगा, बल्कि सड़क पर एसयूवी की प्रेजेंस को भी मजबूत करेगा।पारंपरिक रूप से थार को हमेशा लक्जरी फीचर्स के बजाय ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता था, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल इस धारणा को पूरी तरह बदल देगा।शहर के ट्रैफिक और रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए इसमें कई नए प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा रहे हैं:इंटीरियर का सबसे बड़ा अपडेट इसका प्रीमियम केबिन और वेंटिलेटेड सीट्स होंगे। नई थार में प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्रंट सीट्स में वेंटिलेटेड फंक्शन दिया जाएगा, जो गर्म मौसम में बेहद आरामदायक साबित होगा। इसके अलावा, सीट्स की कुशनिंग और थाई-सपोर्ट को भी बेहतर बनाया गया है।