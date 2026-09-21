फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Mahindra Thar Facelift Launching: Top 5 Major Changes You Need to Know

कल लॉन्च होगी नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: डिजाइन से लेकर केबिन तक बदल जाएंगे ये पांच बड़े फीचर्स

Mon, 21 Sep 2026 07:13 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 21 Sep 2026 07:13 PM IST
सार

महिंद्रा थार का तीन-दरवाजा वाला संस्करण मंगलवार को बड़े अपडेट के साथ नए अवतार में पेश होने जा रहा है। दूसरी पीढ़ी में लॉन्च होने के बाद से थार भारत की लोकप्रिय लाइफस्टाइल एसयूवी में शामिल रही है।

विज्ञापन
Mahindra Thar Facelift Launching: Top 5 Major Changes You Need to Know
Mahindra Thar Facelift - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महिंद्रा की लोकप्रिय लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर एसयूवी महिंद्रा थार (Mahindra Thar 3-Door) मंगलवार अपने नए और अपडेटेड 'फेसलिफ्ट' अवतार में भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने जा रही है। 
विज्ञापन


अपनी दूसरी पीढ़ी के लॉन्च के बाद से थार देश की सबसे पसंदीदा लाइफस्टाइल एसयूवी बनी हुई है। महिंद्रा ने हाल ही में इसके 5-डोर वर्जन 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) को बाजार में उतारा था और अब 3-डोर मॉडल को भी एक बड़ा मिड-लाइफ अपडेट दिया जा रहा है। इंटरनेट पर लीक हुई तस्वीरों और टीजर से स्पष्ट है कि इसके इंजन और गियरबॉक्स में बड़े बदलाव के बिना, इसके डिजाइन, केबिन कम्फर्ट और फीचर्स को काफी हद तक अपग्रेड किया गया है।
विज्ञापन


आइए जानते हैं मंगलवार लॉन्च होने वाली नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में मिलने वाले 5 सबसे बड़े बदलावों के बारे में:


1. क्या एक्सटीरियर में नया फ्रंट ग्रिल और 'Thar' लोगो मिलेगा?

एसयूवी के फ्रंट प्रोफाइल में सबसे बड़ा और तुरंत दिखाई देने वाला बदलाव नया 5-स्लैट ग्रिल होगा, जिसमें 'Thar' का एक्सक्लूसिव मोटिफ इंटीग्रेट किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह नई ग्रिल हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स से प्रेरित है, जो इसके रफ-एंड-टफ कैरेक्टर को बरकरार रखते हुए इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और नया लुक देती है।

2. क्या अलॉय व्हील्स के डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेगा?

महिंद्रा द्वारा जारी टीजर और लीक हुई स्पाई तस्वीरों के मुताबिक, फेसलिफ्ट मॉडल में नए अलॉय व्हील्स का सेट दिया जाएगा।
हालांकि पहियों का साइज मौजूदा वेरिएंट्स के समान ही रहने की संभावना है। लेकिन इसका नया और अधिक आकर्षक अलॉय व्हील डिजाइन थार के साइड प्रोफाइल को एक फ्रेश लुक प्रदान करेगा।

3. 'थार रॉक्स' से प्रेरित कौन-कौन से लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं?

3-डोर थार फेसलिफ्ट को महिंद्रा की नई डिजाइन भाषा के करीब लाने के लिए इसमें 'थार रॉक्स' से कई लाइटिंग एलिमेंट्स उधार लिए गए हैं:
  • नए डिजाइन वाले एलईडी हेडलाइट्स
  • अपडेटेड डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)
  • नया और आकर्षक एलईडी टेल-लैंप डिजाइन
यह नया लाइटिंग पैकेज न केवल रात में बेहतर विजिबिलिटी देगा, बल्कि सड़क पर एसयूवी की प्रेजेंस को भी मजबूत करेगा।

4. केबिन में कौन-कौन से नए हाइटेक फीचर्स जोड़े जा रहे हैं?

पारंपरिक रूप से थार को हमेशा लक्जरी फीचर्स के बजाय ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता था, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल इस धारणा को पूरी तरह बदल देगा।
शहर के ट्रैफिक और रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए इसमें कई नए प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा रहे हैं:
  • 360-डिग्री कैमरा सेटअप (पार्किंग और ऑफ-रोडिंग में मददगार)
  • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
  • फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

5. केबिन कम्फर्ट और सीट्स में क्या बड़ा अपग्रेड मिलेगा?

इंटीरियर का सबसे बड़ा अपडेट इसका प्रीमियम केबिन और वेंटिलेटेड सीट्स होंगे। नई थार में प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्रंट सीट्स में वेंटिलेटेड फंक्शन दिया जाएगा, जो गर्म मौसम में बेहद आरामदायक साबित होगा। इसके अलावा, सीट्स की कुशनिंग और थाई-सपोर्ट को भी बेहतर बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed