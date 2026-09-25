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Hindi News ›   Automobiles News ›   Tata Aeris Launched India: Tigor Rebranded Modern Design, Premium Features, 86hp Engine

टाटा एरिस लॉन्च: नए नाम के साथ लौटी टिगोर; 10.25-इंच स्क्रीन और छह एयरबैग्स जैसे फीचर्स से लैस, क्या है खास?

Fri, 25 Sep 2026 12:53 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 25 Sep 2026 12:53 PM IST
सार

टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर को पूरी तरह से नया अवतार देते हुए टाटा एरिस नाम से लॉन्च कर दिया है। 20 टन तक का वजन उठाने में सक्षम मजबूत बॉडी शैल, छह एयरबैग्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन और प्रीमियम लुक के साथ आई यह कार सेगमेंट में हलचल मचाने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं इसके सभी स्पेसिफिकेशन्स के बारे में विस्तार से।

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Tata Aeris Launched India: Tigor Rebranded Modern Design, Premium Features, 86hp Engine
नए नाम और नए अंदाज में लौटी टाटा एरिश - फोटो : @Tata.Cars

विस्तार
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टाटा मोटर्स ने नए नाम और नए अंदाज के साथ कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अपनी नई टाटा एरिस पेश कर दी है। यह कार मौजूदा टिगोर की जगह लेगी और नए नाम के साथ कंपनी ने इसे नई पहचान दी है। एरिस में एक्सटीरियर डिजाइन से लेकर केबिन और फीचर्स तक कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि, इसका मूल प्लेटफॉर्म और पेट्रोल-सीएनजी पावरट्रेन काफी हद तक टिगोर से ही जुड़ा हुआ है। कार को पेट्रोल और सीएनजी के साथ पेश किया गया है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाइनअप में आने की उम्मीद है।
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टिगोर की जगह लेगी टाटा एरिस
टाटा एरिस एक सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है। जो टिगोरी की अपडेटेड फेसलिफ्ट है, लेकिन कंपनी ने इस बार टिगोर नाम को आगे बढ़ाने के बजाय नई पहचान के साथ एरिस नाम चुना है। नई कार में डिजाइन और फीचर्स को आधुनिक बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर, ह्यूंदै ऑरा और होंडा अमेज जैसी कॉम्पैक्ट सेडान से हो सकता है।
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