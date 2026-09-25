विज्ञापन





टिगोर की जगह लेगी टाटा एरिस

टाटा एरिस एक सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है। जो टिगोरी की अपडेटेड फेसलिफ्ट है, लेकिन कंपनी ने इस बार टिगोर नाम को आगे बढ़ाने के बजाय नई पहचान के साथ एरिस नाम चुना है। नई कार में डिजाइन और फीचर्स को आधुनिक बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर, ह्यूंदै ऑरा और होंडा अमेज जैसी कॉम्पैक्ट सेडान से हो सकता है।

विज्ञापन

टाटा मोटर्स ने नए नाम और नए अंदाज के साथ कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अपनी नई टाटा एरिस पेश कर दी है। यह कार मौजूदा टिगोर की जगह लेगी और नए नाम के साथ कंपनी ने इसे नई पहचान दी है। एरिस में एक्सटीरियर डिजाइन से लेकर केबिन और फीचर्स तक कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि, इसका मूल प्लेटफॉर्म और पेट्रोल-सीएनजी पावरट्रेन काफी हद तक टिगोर से ही जुड़ा हुआ है। कार को पेट्रोल और सीएनजी के साथ पेश किया गया है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाइनअप में आने की उम्मीद है।