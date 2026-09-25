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Hindi News ›   Automobiles News ›   Renault Revives Legendary 8 Gordini as 270hp All-Electric Retro Concept

ईवी अवतार में लौटी रेनो 8 गोर्डिनी: 270hp पावर के साथ रेट्रो कॉन्सेप्ट पेश, क्या आम लोगों के लिए होगी उपलब्ध?

Fri, 25 Sep 2026 09:57 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 25 Sep 2026 09:57 AM IST
सार

रेनो ने अपनी मशहूर 8 गोर्डिनी (Renault 8 Gordini) को नए इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया है। 270hp पावर, रियर-व्हील ड्राइव और रेट्रो डिजाइन वाले इस टू-सीटर कॉन्सेप्ट में क्या खास है? क्या यह शानदार रेट्रो-मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार आम ग्राहकों के लिए शोरूम में बिक्री के लिए आएगी? आइए जानते है विस्तार से।
 

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Renault Revives Legendary 8 Gordini as 270hp All-Electric Retro Concept
मशहूर रेनो 8 गोर्डिनी की वापसी - फोटो : renault

विस्तार
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रेनो ने अपनी मशहूर 8 गोर्डिनी को 60 साल से ज्यादा समय बाद एकदम नए अंदाज में पेश किया है। इस बार यह कार पेट्रोल इंजन से नहीं, बल्कि ऑल इलेक्ट्रिक कॉस्सेप्ट के रूप में दस्तक दी है। नई रेनो 8 गोर्डिनी कॉन्सेप्ट में 270hp इलेक्ट्रिक मोटर, रियर-व्हील ड्राइव और दो-सीटर केबिन दिया गया है।  खास बात यह है कि इसका डिजाइन सीधे तौर पर पुराने गोर्डिनी मॉडल की झलक दिखाता है। हालांकि, यह कार अभी प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, बल्कि एक वन-ऑफ डिजाइन स्टडी है।
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60 साल बाद इलेक्ट्रिक अवतार में लौटी रेनो 8 गोर्डिनी
मूल रेनो 8 गोर्डिनी ने 1964 में डेब्यू किया था। उस समय यह अपनी परफॉर्मेंस और रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट के लिए पहचानी जाती थी। अब रेनो ने इसी एतिहासिक नेमप्लेट को आधुनिक इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा पेश किया है।
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नई रेनो 8 गोर्डिनी कॉन्सेप्ट एक दो-सीटर कूप है। इसका मकसद किसी मौजूदा प्रोडक्शन कार को पेश करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि एक एतिहासिक Renault मॉडल को इलेक्ट्रिक दौर के लिए किस तरह नए रूप में पेश किया जा सकता है।
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