US Diesel Probe: फिएट क्रिसलर अमेरिकी डीजल मामले में साजिश के लिए दोषी करार, 300 मिलियन डॉलर का करेगी भुगतान

Fiat Chrysler Automobiles (फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स) के अमेरिकी व्यवसाय को शुक्रवार को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया गया और एक बहु-वर्षीय अमेरिकी न्याय विभाग डीजल उत्सर्जन धोखाधड़ी जांच को हल करने के लिए एक याचिका समझौते में लगभग 300 मिलियन डॉलर (करीब 23 अरब 28 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमति जताई। अदालत के दस्तावेज से ये जानकारी मिलती है। वाहन निर्माता पर आरोप था कि उसने जानबूझकर डीजल से चलने वाले वाहनों को उत्सर्जन परीक्षणों में धोखा देने के लिए धांधली की।



FCA US LLC (एफसीए यूएस एलएलसी), जो अब Stellantis (स्टेलंटिस) का हिस्सा है, अपने यूएस लाइनअप में 100,000 से ज्यादा पुराने Ram पिकअप ट्रक और Jeep स्पोर्ट-यूटिलिटी वाहनों के लिए उत्सर्जन जरूरतों से बचने के अपने प्रयासों के लिए आपराधिक दंड में लगभग 300 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा।



सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ पोलाइट ने कहा, "एफसीए यूएस अमेरिकी नियामकों और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना में लगा हुआ है।" उन्होंने कहा, विभाग "जवाबदेह कंपनियों को रखेगा जो स्पष्टवादिता, अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और समय पर ठीक करने से ऊपर अपने फायदे को रखना चाहते हैं।"



डेट्रॉइट में अमेरिकी जिला न्यायाधीश नैन्सी एडमंड्स ने 18 जुलाई को सजा की तारीख तय की है। इस समझौते में 203.6 मिलियन डॉलर का जुर्माना और 96.1 मिलियन डॉलर का जुर्माना शामिल है। सरकार ने उल्लेख किया कि FCA US ने पहले 311 मिलियन डॉलर के नागरिक दंड का भुगतान किया था और क्लास-एक्शन डीजल मुकदमे के हिस्से के रूप में 63,000 से अधिक लोगों को मुआवजे में 183 मिलियन डॉलर से ज्यादा का भुगतान किया था।



FCA US तीन साल के लिए प्रोबेशन पर रहेगा। वाहन निर्माता को स्वच्छ वायु अधिनियम और निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रारंभिक समीक्षा करनी चाहिए, एक रिपोर्ट जमा करनी चाहिए और कम से कम दो फॉलो रिव्यू और रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट में पिछले हफ्ते समझौते की सूचना दी गई थी।



न्याय विभाग ने कहा कि FCA US ने नियामक जांच से बचने और डीजल वाहनों को जरूरी उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में धोखाधड़ी से मदद करने के उद्देश्य से भ्रामक सॉफ्टवेयर फीचर्स लगाईं। विभाग ने कहा कि कंपनी ने सामान्य ड्राइविंग परिस्थितियों में संघीय परीक्षण प्रक्रियाओं के दौरान कम उत्सर्जन का उत्पादन करने के लिए "जानबूझकर उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली को कैलिब्रेट किया"।



दोषी याचिका अंतिम महत्वपूर्ण कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती है जो अमेरिकी अधिकारियों को उत्सर्जन धोखाधड़ी मामले में एफसीए के खिलाफ लेने की उम्मीद है।



स्टेलंटिस ने शुक्रवार को समझौते की पुष्टि की और अपने 2021 के वित्तीय खुलासे में कहा कि उस समय इस मामले से पहले लगभग 266 मिलियन यूरो (301 मिलियन डॉलर) अर्जित किए गए थे।



प्रभावित डीजल से चलने वाले वाहन मॉडल वर्ष 2014 से 2016 तक के हैं। FCA का 2021 में फ्रेंच Peugeot निर्माता PSA के साथ विलय करके Stellantis का निर्माण किया गया।



FCA के तीन अमेरिकी कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने और स्वच्छ वायु अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश के लिए आरोपित किया गया है और उन पर मुकदमे की तैयारी चल रही है।



फॉक्सवैगन एजी द्वारा अपने उत्सर्जन संकट को हल करने के लिए आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के पांच साल बाद यह मामला सामने आया है। फॉक्सवैगन एजी के घोटाले में लगभग 600,000 वाहन प्रभावित हुए थे जिसे "डीजलगेट" के नाम से जाना जाता है।