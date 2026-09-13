कार बेचने के बाद तुरंत करें ये काम: वरना नए मालिक का टोल भरते रहेंगे आप, क्या है फास्टैग बंद करने का तरीका?

कई लोग कार के सभी कागजात और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उनके फोन पर बार-बार टोल की रकम कटने के मैसेज आने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने फास्टैग तो डिएक्टिवेट कराया ही नहीं था। इस वजह से नए कार मालिक के टोल का भुगतान भी उनके अकाउंट से होता रहा। इसलिए गाड़ी बेचने के बाद यह छोटा लेकिन बेहद जरूरी काम जरूर निपटा लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि फास्टैग को कैसे डिएक्टिवेट किया जाता है या इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इस लेख में बताई गई जानकारी को फॉलो करके आप अपना फास्टैग बंद करा सकते हैं।

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