{"_id":"6ac4ce803dc47d481e065313","slug":"skoda-slavia-facelift-launched-india-new-automatic-fresh-design-more-features-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नए अवतार में पेश हुई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: 360-डिग्री कैमरा और छह एयरबैग्स से है लैस, जानें कीमत व फीचर्स","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}

विज्ञापन स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय सेडान स्लाविया फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स और ट्रांसमिशन तक कई बदलाव किए हैं। नई स्लाविया फेसलिफ्ट की एक्स शोरूम कीमत करीब 9.99 लाख से शुरू होकर 18.84 लाख तक जाती है। लाइनअप में क्लासिक, क्लासिक+, सिग्नेचर, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो ट्रिम शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी जल्द शुरू होगी।

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स्कोडा स्लाविया की कीमत और वेरिएंट नई स्लाविया फेसलिफ्ट को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई ट्रिम में पेश किया गया है। बेस क्लासिक वेरिएंट सिर्फ 1.0 TSI इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 9.99 लाख से शुरू होती है। इसके ऊपर क्लासिक प्लस वेरिएंट है, जहां से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प शुरू हो जाता है और इसकी कीमत ₹12.49 लाख से शुरू है।

लाइनअप में प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो ट्रिम के साथ 1.5 TSI इंजन और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है। वहीं मोंटे कार्लो सिर्फ ऑटोमैटिक वर्जन में उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹17.29 लाख से शुरू होती है। प्रेस्टीज DSG 1.5 TSI वेरिएंट की कीमत लगभग 18.59 लाख है। पूरे मॉडल लाइनअप की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख से 18.84 लाख तक जाती है। सबसे बड़ा अपडेट: नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक स्लाविया फेसलिफ्ट में सबसे अहम बदलाव इसके 1.0 TSI इंजन के साथ देखने को मिलता है। अब इस इंजन के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसके अलावा 1.0 TSI इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी मौजूद है।

वहीं 1.5 TSI इंजन को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। कार में अब कुछ वेरिएंट्स पर रियर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। नई स्लाविया पहले की तरह MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे भारतीय सड़कों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। डिजाइन में क्या बदला?

डिजाइन में बदलाव की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल में स्लाविया के एक्सटीरियर को भी नया रूप दिया गया है। कार में नई LED हेडलाइट्स और टेल लैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा रियर में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं।

फ्रंट ग्रिल में हॉरिजॉन्टल क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जबकि फ्रंट और रियर स्टाइलिंग में भी बदलाव किए गए हैं। कार को नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। मोंटे कार्लो वेरिएंट को बाकी मॉडल से अलग लुक देने के लिए ब्लैक एलिमेंट्स, रेड हाइलाइट्स और खास बैजिंग दी गई है।



नए रंगों का भी विकल्प

इसी के साथ ग्राहकों को कई कलर ऑप्शंस भी मिलें हैं। इनमें आर्कटिक सिल्वर और कैपुचीनो बेज शामिल हैं। इसके अलावा पुराने कलर ऑप्शन भी लाइनअप में बने हुए हैं। इनमें कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, लावा ब्लू, डीप ब्लैक, चेरी रेड, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे शामिल हैं। खास बात यह है कि नया कैपुचीनो बेज कलर दिसंबर 2026 से उपलब्ध हो सकता है। डिजाइन में बदलाव की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल में स्लाविया के एक्सटीरियर को भी नया रूप दिया गया है। कार में नई LED हेडलाइट्स और टेल लैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा रियर में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं।फ्रंट ग्रिल में हॉरिजॉन्टल क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जबकि फ्रंट और रियर स्टाइलिंग में भी बदलाव किए गए हैं। कार को नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। मोंटे कार्लो वेरिएंट को बाकी मॉडल से अलग लुक देने के लिए ब्लैक एलिमेंट्स, रेड हाइलाइट्स और खास बैजिंग दी गई है।इसी के साथ ग्राहकों को कई कलर ऑप्शंस भी मिलें हैं। इनमें आर्कटिक सिल्वर और कैपुचीनो बेज शामिल हैं। इसके अलावा पुराने कलर ऑप्शन भी लाइनअप में बने हुए हैं। इनमें कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, लावा ब्लू, डीप ब्लैक, चेरी रेड, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे शामिल हैं। खास बात यह है कि नया कैपुचीनो बेज कलर दिसंबर 2026 से उपलब्ध हो सकता है।

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फीचर्स में भी हुआ बड़ा बदलाव

नई स्लाविया फेसलिफ्ट के केबिन में भी कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। प्रेस्टीज और मोंटे कार्लोवेरिएंट में रियर सीट मसाज फीचर मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी दी गई हैं।

कार में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस एंड्रायड ऑटो और एपल कारप्ले दिया गया है। एक और खास फीचर जेमिनी की ओर से कंट्रोल किया गया गूगल क्लॉड-पावर्ड एआई वॉयस असिस्टेंट है। यह सिस्टम भारतीय अंग्रेजी लहजे को समझने में सक्षम है।



क्लासिक और क्लासिक प्लस में भी मिलेंगे उपयोगी फीचर्स

बेस क्लासिक वेरिएंट को भी जरूरी फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और 7-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं क्लासिक प्लस वेरिएंट में सनरूफ, 16-इंच अलॉय व्हील्स, ऑल-LED लाइटिंग और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं।

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