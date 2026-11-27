देश में 350cc से 500cc बाइक्स की मांग लगातार बनी हुई है। अक्तूबर 2026 में इस सेगमेंट की कुल 1,42,177 यूनिट्स बिकीं। यह आंकड़ा पिछले साल अक्तूबर के मुकाबले 10.32 प्रतिशत ज्यादा है। इस बाजार में रॉयल एनफील्ड का दबदबा बरकरार है। कंपनी की क्लासिक 350 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही, जबकि बुलेट 350 दूसरे स्थान पर रही। वहीं, होंडा सीबी350 और ट्रायम्फ 350 ने भी टॉप मॉडल्स में अपनी जगह बना ली है। आइए जानते हैं अक्तूबर में इस सेगमेंट की टॉप पांच पोजिशन के बारे में...

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