350-500cc बाइक की बिक्री में उछाल: अक्तूबर में बिकीं 1.42 लाख मोटरसाइकिल्स, जानें टॉप-पांच मॉडल्स के नाम
- अक्तूबर में 1.42 लाख बाइक बिकीं।
- सालाना बिक्री में 10.32% की बढ़ोतरी हुई।
- क्लासिक 350 बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक।
- टॉप मॉडल्स में राॅयल एनफील्ड का दबदबा।
विस्तार
देश में 350cc से 500cc बाइक्स की मांग लगातार बनी हुई है। अक्तूबर 2026 में इस सेगमेंट की कुल 1,42,177 यूनिट्स बिकीं। यह आंकड़ा पिछले साल अक्तूबर के मुकाबले 10.32 प्रतिशत ज्यादा है। इस बाजार में रॉयल एनफील्ड का दबदबा बरकरार है। कंपनी की क्लासिक 350 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही, जबकि बुलेट 350 दूसरे स्थान पर रही। वहीं, होंडा सीबी350 और ट्रायम्फ 350 ने भी टॉप मॉडल्स में अपनी जगह बना ली है। आइए जानते हैं अक्तूबर में इस सेगमेंट की टॉप पांच पोजिशन के बारे में...
अक्तूबर 2026 में 350-500cc बाइक की टॉप-5 पोजिशन
|रैंक
|मॉडल
|सेल्स (यूनिट)
|मुख्य बातें
|1
|रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
|45,396
|सेगमेंट लीडर (31.93% शेयर), सालाना थोड़ी गिरावट
|2
|रॉयल एनफील्ड बुलेट 350
|26,866
|सालाना +5.11%
|3/4
|मेटियोर 350 + अन्य आरई
|~1,10,503 (कुल 4 मॉडल)
|RE के 4 मॉडल कुल ~1,10,503 यूनिट (लगभग 78% शेयर)
|5
|होंडा CB350
|5,894
|सालाना +73.61% मजबूत वृद्धि
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
- अक्तूबर 2026 में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। इसकी कुल 45,396 यूनिट्स बिकीं। जिसके साथ ही इनकी हिस्सेदारी 31.93% हो गई।
- हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद सेगमेंट में 31.93% हिस्सेदारी के साथ इसने पहला स्थान बनाए रखा।
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 अक्तूबर में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। इसकी कुल 26,866 यूनिट बिकीं। पिछले साल अक्तूबर के मुकाबले इसकी बिक्री में 5.11% की बढ़ोतरी हुई।
- क्लासिक 350 के बाद बुलेट 350 ने कंपनी की मजबूत पकड़ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।
रॉयल एनफील्ड के ही अन्य मॉडल
- अक्तूबर में रॉयल एनफील्ड के चार मॉडल्स ने मिलकर करीब 1,10,503 यूनिट की बिक्री दर्ज की है। इसमें क्लासिक 350 और बुलेट 350 के साथ मेटियोर 350 समेत कंपनी के अन्य मॉडल शामिल हैं।
- इन चारों मॉडल्स की कुल हिस्सेदारी करीब 78% रही। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों में Meteor 350 और चौथे मॉडल की अलग-अलग बिक्री नहीं बताई गई है।
होंडा CB350
लिस्ट में पांचवे नंबर पर होंडा CB350 है। अक्तूबर में 5,894 यूनिट की बिक्री के साथ टॉप मॉडल्स में जगह बनाई। पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 73.61% की मजबूत बढ़ोतरी हुई। इस सेगमेंट में Honda की बढ़ती मांग का अंदाजा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है।
350-500cc सेगमेंट की कुल बिक्री में बढ़ोतरी
अक्तूबर 2026 में इस सेगमेंट की कुल 1,42,177 मोटरसाइकिल बिकीं। सितंबर 2026 में यह आंकड़ा 1,39,262 यूनिट था। यानी महीने-दर-महीने बिक्री में 2.09% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, अक्तूबर 2025 में कुल 1,28,878 यूनिट बिकी थीं। इस तरह सालाना आधार पर सेगमेंट की बिक्री 10.32% बढ़ी।