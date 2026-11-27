जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी पहली एसयूवी की लॉन्चिंग से पहले ही ग्राहकों के लिए खास जानकारी लेकर आई है। कंपनी ने पायनियर्स 500 नाम से लिमिटेड एडिशन पेश करने का एलान किया है। इसमें सिर्फ 500 गाड़ियां ही शामिल होंगी और हर गाड़ी को एक अपनी खास पहचान दी जाएगी। इसके लिए कल यानी 28 नवंबर से सुबह 11 बजे से कंपनी की वेबसाइट पर आवेदन शुरू होंगे। वहीं, ऑटोमोबाइल आफ्टरमार्केट में शेल लुब्रिकेंट्स ने भी नई रेंज पेश की है।

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