रॉयल एनफील्ड ने अपने इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए तमिलनाडु पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी राज्य में सात साल में एक हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसके लिए उसने राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किए हैं। यह फंड ईवी के विकास, तकनीक के उन्नयन और विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने में लगेगी। राज्य में कंपनी का यह चौथा बड़ा निवेश समझौता है। एमओयू गैर-बाध्यकारी है, यानी यह इरादे का समझौता है।

क्या है इस निवेश का मकसद?

इस निवेश का मकसद तमिलनाडु में रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक वाहन क्षमता खड़ी करना है। यह राशि तीन कामों पर खर्च होगी। इसमें पहला है ईवी प्रोडक्ट का विकास, दूसरा तकनीकी उन्नयन और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी को उम्मीद है कि इससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलाकर 500 नौकरियां बनेंगी। चूंकि एमओयू बाध्यकारी नहीं है, इसलिए यह रकम सात साल में कब और कैसे लगेगी, इसकी डीटेल फिलहाल सामने नहीं आई है। यानी यह बड़ा एलान है, पर इसका इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा यह बाद में साफ होगा।

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तमिलनाडु पहले से है मुख्य आधार

तमिलनाडु पहले से रॉयल एनफील्ड का मेन बेस रहा है। यहां कंपनी के चार मैन्युफैक्चर प्लांट, हेड ऑफिस और तकनीकी केंद्र हैं। कंपनी का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब-ब्रांड फ्लाइंग फ्ली भी वल्लम वडगल में ईवी इनोवेशन लैब और मैन्युफैक्चर फैसेलिटी के जरिए काम करता है। यानी ईवी का काम पहले से इसी राज्य में चल रहा है, और नया निवेश उसी ढांचे को आगे बढ़ाएगा। इस तरह कंपनी की इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और हेड ऑफिस, तीनों एक ही राज्य में टिके हैं।

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क्या है निवेश की प्लानिंग?

निवेश की रकम: 1,000 करोड़ रुपये, सात साल में।

कहां खर्च होगा: ईवी प्रोडक्ट का विकास, टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन और मैन्युफैक्चर कैपेसिटी।

नौकरियां: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलाकर 500 तक।

मौजूदा स्ट्रक्चर: तमिलनाडु में कंपनी के चार प्लांट, मुख्यालय और तकनीकी केंद्र।

फ्लाइंग फ्ली: वल्लम वडगल में ईवी इनोवेशन लैब और मैन्युफैक्चरिंग फैसेलिटी।

टाइप ऑफ एमओयू: राज्य सरकार के साथ गैर-बाध्यकारी।

सीईओ ने क्या कहा?

रॉयल एनफील्ड के सीईओ और आइशर मोटर्स के प्रबंध निदेशक बी. गोविंदराजन ने कहा कि कंपनी जब अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कामकाज और स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाएगी, तब भी तमिलनाडु उसका इंजीनियरिंग और मैन्यूफैक्चर का आधार बना रहेगा। यानी कंपनी ईवी के काम का केंद्र भी इसी राज्य को बनाए रखना चाहती है। उनकी बात से साफ है कि स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने पर कंपनी का जोर है।

पहले के निवेश और बढ़ती क्षमता

यह एक हजार करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता आइशर मोटर्स की फरवरी 2026 की घोषणा पर बनी है, जिसमें तमिलनाडु के चेयार संयंत्र में 958 करोड़ रुपये का ब्राउनफील्ड विस्तार बताया गया था। इस विस्तार से रॉयल एनफील्ड की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 20 लाख मोटरसाइकिल तक पहुंचने की उम्मीद है। राज्य के साथ कंपनी का यह चौथा बड़ा निवेश समझौता है। इससे पहले मई 2012, जनवरी 2019 और जनवरी 2024 में एमओयू हुए थे।