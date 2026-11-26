लग्जरी कार पसंद करने वालों के लिए 27 नवंबर का दिन खास हो सकता है। यह अपनी नई कूपर एसई इलेक्ट्रिक हैचबैक लॉन्च करने जा रही है। यह इस कार की दूसरी पीढ़ी है, जिसे पहले के मुकाबले बड़े बैटरी पैक, ज्यादा ड्राइविंग रेंज और नए डिजाइन के साथ उतारा जाएगा। कंपनी इसके साथ कूपर एसई, कूपर एस और कूपर कन्वर्टिबल के खास 'पॉल स्मिथ एडिशन' भी पेश करेगी। नई कूपर एसई की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। आइए लॉन्च से पहले जानते हैं इसकी संभावित कीमत, बैटरी, रेंज, डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी सभी जरूरी बातें...

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