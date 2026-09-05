आज लॉन्च होगी मारुति बलेनो: एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लेकर बड़े टचस्क्रीन तक, नए अवतार में क्या-क्या होगा खास?

मारुति सुजुकी बलेनो का नया और अपडेटेड वर्जन आज, पांच सितंबर 2026 को भारतीय बाजार में आधिकारिक रूप से लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी इस हैचबैक को नए डिजाइन एलिमेंट्स, टेक-सैवी केबिन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम सुरक्षा तकनीक के साथ पेश करने की तैयारी में है। लॉन्च के बाद यह कार ह्यूंदे आई 20, टाटा अल्ट्रोज और अपनी ही सिस्टर-कार टोयोटा ग्लैंजा को कड़ी टक्कर दे सकता है। आइए जानते हैं कि आज लॉन्च हो रही नई बलेनो में क्या-क्या खास बदलाव देखने को मिलेंगे।

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