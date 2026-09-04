किआ सोरेंटो बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: कीमत, इंजन, डायमेंशन और फीचर्स की तुलना, दोनों में कौन सी कार है बेहतर?

सोरेंटो एक टेक्नोलॉजी और कंफर्ट-केंद्रित प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी है, जबकि फॉर्च्यूनर लंबे समय से अपनी रग्गेडनेस और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है। दोनों की इंजीनियरिंग फिलॉसफी अलग है, लेकिन कीमत की रेंज में ओवरलैप होने की वजह से प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी खरीदने वाले ग्राहक इन दोनों को जरूर देख सकते हैं। आइए कीमत, इंजन, परफॉर्मेंस, फीचर्स, स्पेस और सेफ्टी के आधार पर दोनों की तुलना करते हैं।

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