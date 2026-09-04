कार सेल्स रैंकिंग: अगस्त 2026 में कारों की बिक्री में आया बड़ा उछाल, टॉप पांच कंपनियों में कौन रहा सबसे आगे?
देश में पीवी मार्केट के लिए अगस्त 2026 का महीना काफी शानदार रहा। एक तरफ जहां मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी लीड को और मजबूत किया है, वहीं किआ इंडिया ने टोयोटा को पीछे छोड़कर टॉप-पांच ब्रांड्स की लिस्ट में दोबारा पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। साथ ही अगस्त महीने में देश के छह प्रमुख कार निर्माताओं ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर मजबूत ग्रोथ दर्ज की है, जबकि केवल एक प्रमुख ब्रांड की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं किस कंपनी की कितनी गाड़ियां बिकी हैं।
विस्तार
अगस्त 2026 में भारत के पैसेंजर व्हीकल बाजार में मारुति सुजुकी ने अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं, किआ ने टोयोटा को पछाड़कर टॉप-पांच में जगह बना ली है। यह बदलाव लेटेस्ट सेल्स रैंकिंग में देखने को मिला है। अगस्त में छह प्रमुख मैन्युफैक्चरर्स ने साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की, जबकि सिर्फ एक ब्रांड की बिक्री में गिरावट आई। इससे घरेलू ऑटो इंडस्ट्री के लिए महीना कुल मिलाकर अच्छा रहा। हालांकि, टॉप पर मारुति और बाकी ब्रांड्स के बीच अंतर काफी बड़ा रहा, लेकिन रैंकिंग के निचले हिस्से में मुकाबला बेहद करीबी रहा।
मारुति सुजुकी की कितने प्रतशित की बिक्री रही?
- मारुति सुजुकी ने अगस्त 2026 में कुल 1,76,971 यूनिट बेचीं। एक साल पहले अगस्त 2025 में कंपनी की बिक्री 1,31,278 यूनिट थी। इस तरह कंपनी ने सालाना आधार पर 34.8% की ग्रोथ दर्ज की।
- मारुति दूसरे नंबर पर मौजूद टाटा मोटर्स से ढाई गुना से भी ज्यादा आगे रही। इतनी बड़ी बिक्री मात्रा का असर रीसेल वैल्यू, सर्विस नेटवर्क की पहुंच और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर भी पड़ता है। पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ये चीजें लंबे समय की ओनरशिप कॉस्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
टाटा मोटर्स की सबसे तेज ग्रोथ
- टाटा मोटर्स ने अगस्त में प्रमुख ब्रांड्स के बीच सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की। कंपनी ने अगस्त 2026 में 65,253 यूनिट बेचीं, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 41,001 यूनिट था। इस तरह टाटा मोटर्स की बिक्री में सालाना आधार पर 59.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
- टाटा मोटर्स दूसरे स्थान पर रही, जबकि महिंद्रा ने 59,257 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। महिंद्रा की बिक्री पिछले साल अगस्त में 39,399 यूनिट थी, यानी कंपनी ने 50.4% की ग्रोथ दर्ज की।
- टाटा और महिंद्रा की बिक्री के बीच अंतर छह हजार यूनिट से भी कम रहा। दोनों कंपनियों की तेज ग्रोथ यह संकेत देती है कि उनके हालिया एसयूवी और ईवी मॉडल बाजार में मजबूत मांग हासिल कर रहे हैं।
चौथे नंबर पर कौन रहा?
ह्यूंदै इंडिया ने अगस्त 2026 में 54,396 यूनिट बेचकर लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया। पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 44,001 यूनिट बेची थीं। इस तरह ह्यूंदै की बिक्री में सालाना आधार पर 23.62% की बढ़ोतरी हुई। ग्रोथ के मामले में यह टॉप पांच ग्रोथ वाले ब्रांड्स में सबसे धीमी रही, लेकिन बिक्री के लिहाज से ह्यूंदै ने चौथा स्थान आराम से बरकरार रखा।
किआ ने टोयोटा को पछाड़ा
- वहीं, अगस्त में पांचवें स्थान के लिए सबसे करीबी मुकाबला किआ और टोयोटा के बीच रहा। किआ इंडिया ने 29,042 यूनिट बेचीं, जबकि अगस्त 2025 में कंपनी की बिक्री 19,608 यूनिट थी। इस तरह किआ की बिक्री में सालाना आधार पर 48.11% की बढ़ोतरी हुई।
- दूसरी ओर, टोयोटा ने अगस्त 2026 में 28,410 यूनिट बेचीं। किआ टोयोटा से सिर्फ 632 यूनिट आगे रही और इसी मामूली अंतर के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई। टोयोटा की बिक्री पिछले साल अगस्त में 29,302 यूनिट थी। यानी कंपनी की बिक्री में 3.04% की गिरावट दर्ज हुई। छह प्रमुख ब्रांड्स में टोयोटा इकलौती ऐसी कंपनी रही जिसकी बिक्री सालाना आधार पर घटी।
ग्राहकों के लिए क्या मायने रखते हैं ये आंकड़े?
- खरीददारों के लिए समझना जरूरी है कि बिक्री के आंकड़े सिर्फ यह नहीं बताते कि किस कंपनी ने कितनी कारें बेचीं। तेजी से बढ़ती बिक्री वाले ब्रांड्स के पास आमतौर पर नए प्रोडक्ट लाइनअप, वॉल्यूम हासिल करने के लिए बेहतर डीलर डील्स और लोकप्रिय मॉडलों पर कम वेटिंग पीरियड जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं।
- हालांकि, कार खरीदने से पहले केवल एक महीने की बिक्री के आंकड़ों पर फैसला लेना सही नहीं होगा। ग्राहकों को मंथ-ऑन-मंथ सेल्स ट्रेंड, स्थानीय डीलर से मिलने वाला फीडबैक और सर्विस से जुड़े रिव्यू भी देखना चाहिए।
फेस्टिव सीजन में क्या तस्वीर और बदलेगी?
- एक्सपर्ट्स की मानें तो अगस्त के आंकड़ों ने दिखाया है कि मारुति सुजुकी ने अपनी बढ़त और मजबूत की है, जबकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने तेज ग्रोथ के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर करीबी मुकाबला बनाया हुआ है। किआ ने टोयोटा को मामूली अंतर से पीछे छोड़कर टॉप-पांच में वापसी की है।
- अब बड़ा सवाल यह है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा फेस्टिव सीजन के महीनों में अपनी तेज रफ्तार बरकरार रख पाएंगे या नहीं, और क्या टोयोटा अपनी बिक्री में आई गिरावट को रोक पाएगी। इसकी तस्वीर सितंबर 2026 के बिक्री आंकड़े सामने आने के बाद ज्यादा साफ होगी।