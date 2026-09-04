कार सेल्स रैंकिंग: अगस्त 2026 में कारों की बिक्री में आया बड़ा उछाल, टॉप पांच कंपनियों में कौन रहा सबसे आगे?

अगस्त 2026 में भारत के पैसेंजर व्हीकल बाजार में मारुति सुजुकी ने अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं, किआ ने टोयोटा को पछाड़कर टॉप-पांच में जगह बना ली है। यह बदलाव लेटेस्ट सेल्स रैंकिंग में देखने को मिला है। अगस्त में छह प्रमुख मैन्युफैक्चरर्स ने साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की, जबकि सिर्फ एक ब्रांड की बिक्री में गिरावट आई। इससे घरेलू ऑटो इंडस्ट्री के लिए महीना कुल मिलाकर अच्छा रहा। हालांकि, टॉप पर मारुति और बाकी ब्रांड्स के बीच अंतर काफी बड़ा रहा, लेकिन रैंकिंग के निचले हिस्से में मुकाबला बेहद करीबी रहा।

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