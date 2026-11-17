भारतीय वाहन निर्माता महिंद्रा (Mahindra) ने हाल ही में एलान किया है कि उसकी थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल की है। इसके साथ ही यह महिंद्रा के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो की एक और सुरक्षित एसयूवी बन गई है। खास बात यह है कि यह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है।

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