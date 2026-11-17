महिंद्रा XEV 9S ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग: जानें कितने अंक मिले?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 03:48 PM IST
सार
- महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक 3-रो SUV XEV 9S ने सुरक्षा के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
- कंपनी ने घोषणा की है कि इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV को Bharat NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
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विस्तार
भारतीय वाहन निर्माता महिंद्रा (Mahindra) ने हाल ही में एलान किया है कि उसकी थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल की है। इसके साथ ही यह महिंद्रा के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो की एक और सुरक्षित एसयूवी बन गई है। खास बात यह है कि यह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है।
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भारत एनसीएपी के मूल्यांकन में महिंद्रा XEV 9S ने वयस्क और बच्चों- दोनों की सुरक्षा के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है:
Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में Mahindra XEV 9S को कितने अंक मिले और सुरक्षा प्रदर्शन कैसा रहा?
- एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP): इस श्रेणी में XEV 9S ने अधिकतम 32 अंकों में से 31.15 अंक हासिल किए हैं। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के दौरान एसयूवी ने ड्राइवर के सिर, गर्दन, छाती, पेल्विस, जांघों और पैरों को 'अच्छा' सुरक्षा प्रदान की। वहीं, आगे बैठे यात्री को शरीर के अधिकांश हिस्सों के लिए 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि छाती की सुरक्षा को 'पर्याप्त' रेट किया गया।
- चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP): बच्चों की सुरक्षा के मामले में एसयूवी ने 49 में से 45 अंक प्राप्त किए।
- साइड-इम्पैक्ट टेस्ट में शानदार प्रदर्शन: साइड-इम्पैक्ट मूल्यांकन में भी XEV 9S ने दमदार मजबूती दिखाई, जहां साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में शरीर के सभी मूल्यांकन किए गए हिस्सों में 'गुड' प्रोटेक्शन दर्ज किया गया।
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महिंद्रा XEV 9S में कौन-कौन से आधुनिक सेफ्टी और ADAS फीचर्स मिलते हैं?इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा फीचर्स के एक व्यापक पैकेज से लैस किया गया है:
- स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स: इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स जैसे जरूरी फीचर्स शामिल हैं।
- एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS): एसयूवी के हायर-स्पेक वेरिएंट्स में ADAS सूट भी दिया गया है। इसके तहत एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, फॉरवर्ड-कोलिजन वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ड्राइवर ड्राउजिनेस अलर्ट जैसी आधुनिक तकनीकें मिलती हैं।
बैटरी पैक, ड्राइविंग रेंज और पावर के मामले में XEV 9S कितनी दमदार है?महिंद्रा इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी को 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh- तीन बैटरी पैक विकल्पों में पेश करती है। तीनों कॉन्फिगरेशन 140 kW से 180 kW के बीच डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं:
- एंट्री-लेवल (Pack One Above): इसे 59 kWh बैटरी पैक (231 hp पावर) या बड़े 79 kWh यूनिट (286 hp पावर) के साथ चुना जा सकता है। दोनों वर्जन रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) सेटअप के साथ आते हैं। ARAI-प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार, 59 kWh वर्जन एक बार चार्ज करने पर 521 किमी तक और 79 kWh कॉन्फिगरेशन 679 किमी तक की दावा की गई रेंज देता है।
- मिड-स्पेक (Pack Two Above): इसमें 70 kWh का बैटरी पैक और 245 hp की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो ARAI-प्रमाणित 600 किमी तक की रेंज प्रदान करती है।
- टॉप-स्पेक (Pack Three और Pack Three Above): ये दोनों शीर्ष वेरिएंट्स विशेष रूप से बड़े 79 kWh बैटरी पैक के साथ ही उपलब्ध हैं।