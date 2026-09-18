रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 नए पैराशूट व्हाइट रंग में पेश: 154 किमी रेंज और हाइटेक फीचर्स से लैस, जानें कीमत

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फ्लाइंग फ्ली C6 की बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस कैसी है?

बैटरी और मोटर: इसमें 3.91 kWh का बैटरी पैक और 15.4 kW की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 60 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है।

इसमें 3.91 kWh का बैटरी पैक और 15.4 kW की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 60 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। रेंज और स्पीड: यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 154 किमी की क्लेम्ड IDC रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 115 किमी/घंटा है।

यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 154 किमी की क्लेम्ड IDC रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 115 किमी/घंटा है। एक्सीलरेशन: यह कार महज 3.7 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

यह कार महज 3.7 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। चार्जिंग समय: ऑनबोर्ड चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 65 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 0 से 100 प्रतिशत फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 16 मिनट का समय लगता है।

ऑनबोर्ड चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 65 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 0 से 100 प्रतिशत फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 16 मिनट का समय लगता है। विज्ञापन विज्ञापन वजन: महज 124 किलोग्राम वजन के साथ फ्लाइंग फ्ली C6 रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे हल्की मोटरसाइकिल है। इसमें पावर डिलीवरी के लिए बेल्ट-ड्राइव सिस्टम दिया गया है।

इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ऐतिहासिक डिजाइन कनेक्शन क्या है?

फ्लाइंग फ्ली C6 का डिजाइन पारंपरिक इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसा नहीं है, जहां मैकेनिकल पार्ट्स को छुपाया जाता है। इसके विपरीत, इसमें फोज्ड एल्युमीनियम एक्सोस्केलेटन फ्रेम, फिन वाला मैग्नीशियम बैटरी केसिंग और गर्डर-स्टाइल फ्रंट सस्पेंशन को विजुअल पहचान के रूप में उभारा गया है।

यह डिजाइन 1940 के दशक की मूल 'फ्लाइंग फ्ली' मोटरसाइकिल से प्रेरित है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस ऐतिहासिक बाइक को पैराशूट की मदद से एयरबोर्न सैनिकों के साथ आसमान से उतारा जाता था, जिसका इस्तेमाल डी-डे लैंडिंग्स और ऑपरेशन मार्केट गार्डन में हुआ था। रॉयल एनफील्ड ने उसी ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक और ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ पुनर्जीवित किया है।

फ्लाइंग फ्ली C6 में कौन-कौन से आधुनिक और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं?

डिस्प्ले और कनेक्टिविटी: इसमें 3.5-इंच का सर्कुलर TFT टचस्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा फोन-एज-अ-की (Phone-as-Key) टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है।

इसमें 3.5-इंच का सर्कुलर TFT टचस्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा फोन-एज-अ-की (Phone-as-Key) टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। राइडिंग मोड्स और कंट्रोल: इसमें मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-होल्ड और कस्टमाइजेशन सिस्टम दिया गया है।

इसमें मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-होल्ड और कस्टमाइजेशन सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा फीचर्स: सुरक्षा के लिए इसमें लीन-एंगल सेंसिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं।

भारत में रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 की कीमत क्या है?

यह केवल एक लुक से जुड़ा बदलाव है। नया पैराशूट व्हाइट शेड डुअल-टोन फिनिश के साथ आता है, जिसमें व्हाइट बॉडी पैनल्स के साथ ब्लैक एलिमेंट्स और सीट व हैंडलबार ग्रिप्स पर नीले रंग के एक्सेंट दिए गए हैं। कंपनी ने इसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स, बैटरी पैक या पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया है।रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 एक पावरफुल और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में आती है:तकनीक के मामले में यह मोटरसाइकिल बेहद एडवांस्ड है:रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 की एक्स-शोरूम (बंगलूरू) कीमत बैटरी के साथ 2.79 लाख तय की गई है।इसके अलावा, कंपनी इसे 'बैटरी-ऐज-अ-सर्विस' (BaaS) मॉडल के तहत भी ऑफर कर रही है। BaaS विकल्प के साथ गाड़ी की शुरुआती अपफ्रंट कीमत 1.99 लाख रुपये हो जाती है, जबकि बैटरी का सब्सक्रिप्शन रेंटल अलग से देना होता है।