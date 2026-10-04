महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक की दिखी झलक: 5-डोर बॉडी- बड़े व्हील के साथ कैसा होगा लुक? लॉन्च से पहले जानें डिटेल्स

महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अब पहली बार इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके प्रोडक्शन मॉडल को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं। हेवी कैमोफ्लाज में नजर आई इस एसयूवी का डिजाइन अगस्त 2025 में शोकेस की गई विजन T कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग मॉडल में 5-डोर बॉडी, बड़े व्हील और दमदार बॉक्सी डिजाइन देखने को मिला है। इसके रियर में स्पेयर व्हील भी नजर नहीं आया है। आइए जानते हैं टेस्टिंग मॉडल में क्या-क्या देखने को मिला।

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महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक को पहली बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। हेवी कैमोफ्लाज के बावजूद टेस्टिंग मॉडल के डिजाइन से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। माना जा रहा है कि एसयूवी अब प्रोडक्शन के काफी करीब है। टेस्ट मॉडल का डिजाइन विजन T कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता नजर आ रहा है, जिसे महिंद्रा ने अगस्त 2025 में शोकेस किया था।टेस्टिंग मॉडल का फ्रंट डिजाइन विजन T से काफी इंस्पायर्ड लगता है। इसमें वाइड फ्रंट ग्रिल दी गई है, जिसमें दो लेवल में वर्टिकल एलिमेंट्स नजर आते हैं। इसके दोनों तरफ स्क्वेयर शेप की हेडलैंप हाउसिंग दी गई हैं।हेडलैंप में एलईडी लाइटिंग भी दिखाई दे रही है। हालांकि, भारी कैमोफ्लाज के कारण फ्रंट डिजाइन की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एसयूवी में फ्लैट क्लैमशेल बोनट, अपराइट विंडस्क्रीन और बड़ा फ्रंट बंपर दिया गया है, जो इसके बॉक्सी डिजाइन को और दमदार बनाता है। इसका ORVM भी मौजूदा थार की तरह काफी बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा बड़े व्हील आर्च एसयूवी को चौड़ा और रगेड लुक देते हैं।साइड प्राेफाइल से भी काफी जानकारी सामने आई है। नई थार इलेक्ट्रिक काे 5-डोर एसयूवी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसमें फ्लैट रूफ और स्ट्रेट पिलर दिए गए हैं।दरवाजों के नीचे फ्लैट साइड स्टेप्स दिखाई देते हैं। ये Thar.e कॉन्सेप्ट में दिखाए गए स्ट्रक्चरल स्टाइल स्टेप्स की तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन-फ्रेंडली नजर आते हैं।एसयूवी में बड़े व्हील दिए गए हैं, जिनका साइज करीब 19 या 20 इंच हो सकता है। इसके टायर भी कॉन्सेप्ट मॉडल की तुलना में ज्यादा रोड-ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं।इसके अलावा टेस्ट एसयूवी के रियर में बड़ी और अपराइट यानी सीधी टेलगेट के साथ बड़ा रियर ग्लास दिया गया है। खास बात यह है कि यहां स्पेयर व्हील दिखाई नहीं दे रहा है। थार इलेक्ट्रिक और विजन टी दोनों में टेलगेट पर स्पेयर व्हील दिखाया गया था। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल में महिंद्रा इसे Thar Roxx की तरह टेलगेट पर दे सकती है।पीछे लगे छोटे टेल लैंप फिलहाल टेस्टिंग के लिए लगाए गए टेंपररी यूनिट लगते हैं। इसके अलावा एसयूवी में हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप और बड़ा लोअर बंपर भी देखा जा सकता है।साथ ही टेस्ट कार में इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन का भी संकेत मिला है। अगर प्रोडक्शन मॉडल में यही सेटअप मिलता है, तो यह मौजूदा थार फैमिली के रियर एक्सल सेटअप से बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, टेस्टिंग मॉडल को देखते हुए इसके सस्पेंशन सेटअप की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। प्रोडक्शन वर्जन में महिंद्रा किस तरह का सेटअप देती है, यह लॉन्च के समय ज्यादा स्पष्ट होगा।थार इलेक्ट्रिक के इंटीरियर की तस्वीरों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और A-पिलर के पास बड़े ग्रैब हैंडल दिखाई दे रहे हैं। डैशबोर्ड का ज्यादातर हिस्सा अभी कैमोफ्लाज में छिपा हुआ है।विजन टी कॉन्सेप्ट में पोर्ट्रेट स्टाइल सेंट्रल टचस्क्रीन, अलग हॉरिजंटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और बड़ा सेंटर कंसोल देखा गया था। हाल ही में शोकेस की गई स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में भी बड़ा पोर्ट्रेट टचस्क्रीन दिया गया है। यही सिस्टम स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में भी आने की उम्मीद है। ऐसे में संभावना है कि महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक में भी कंपनी का यही इन्फोटेनमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है।थार इलेक्ट्रिक की पहली टेस्टिंग स्पॉटिंग से संकेत मिलता है कि महिंद्रा इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को प्रोडक्शन के करीब ले जा रही है। Vision T से मिलता डिजाइन, 5-डोर बॉडी, बड़े व्हील और संभावित इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन इसे मौजूदा थार से काफी अलग बना सकते हैं।हालांकि, इसके प्रोडक्शन मॉडल में डिजाइन, फीचर्स, सस्पेंशन और इन्फोटेनमेंट से जुड़े कौन-कौन से बदलाव किए जाएंगे, इसकी पूरी तस्वीर लॉन्च के समय ही सामने आएगी।