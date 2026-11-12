इलेक्ट्रिक कार की ज्यादा कीमत कितने समय में हो सकती है वसूल?: जानें इलेक्ट्रिक बनाम पेट्रोल कार का पूरा गणित

इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय आमतौर पर ग्राहकों को समान पेट्रोल कार की तुलना में शुरुआत में अधिक कीमत (अपफ्रंट कॉस्ट) चुकानी पड़ती है। हालांकि, बिजली और मेंटेनेंस पर होने वाला बेहद कम खर्च समय के साथ उस शुरुआती अंतर की भरपाई कर देता है। कोई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनी बढ़ी हुई खरीद कीमत की वसूली कितनी जल्दी कर पाएगा, इसमें आपकी रोजाना की ड्राइविंग सबसे अहम भूमिका निभाती है।

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इलेक्ट्रिक कार बनाम पेट्रोल कार: सालाना रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट में कितना अंतर है?

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खर्च का विवरण पेट्रोल कार इलेक्ट्रिक कार सालाना दूरी 14,600 किमी 14,600 किमी प्रति किमी ईंधन/बिजली खर्च ₹6.67 (लगभग) ₹1 सालाना ईंधन/बिजली खर्च ₹97,333 (लगभग) ₹14,600 सालाना मेंटेनेंस खर्च ₹12,000 ₹5,000 कुल सालाना खर्च ₹1,09,333 (लगभग) ₹19,600 EV से अनुमानित सालाना बचत - ₹89,733

कुल ₹89,733 की बचत: इस परिदृश्य में इलेक्ट्रिक कार केवल ऊर्जा पर सालाना लगभग 82,733 रुपये बचाती है। वहीं, सालाना मेंटेनेंस में होने वाले लगभग 7,000 रुपये के अंतर को जोड़ दें, तो कुल वार्षिक बचत बढ़कर 89,733 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। (नोट: ये आंकड़े अनुमानित हैं; वास्तविक खर्च वाहन की दक्षता, बिजली-ईंधन की दरों और ड्राइविंग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।)

इलेक्ट्रिक कार की अतिरिक्त कीमत कितने समय में वसूल हो जाती है?

40 महीने में ब्रेक-ईवन पॉइंट: सालाना 89,733 रुपये की बचत के हिसाब से अतिरिक्त 3 लाख रुपये की राशि लगभग 40 महीनों यानी करीब 3 साल और 4 महीने में पूरी तरह वसूल हो जाएगी।

सालाना 89,733 रुपये की बचत के हिसाब से अतिरिक्त 3 लाख रुपये की राशि लगभग 40 महीनों यानी करीब 3 साल और 4 महीने में पूरी तरह वसूल हो जाएगी। बचत का शुद्ध मुनाफा: यह वह 'ब्रेक-ईवन पॉइंट' है, जहां कम रनिंग और मेंटेनेंस खर्च से हुई संचयी बचत ईवी के लिए चुकाई गई अतिरिक्त रकम के बराबर हो जाती है। इस पड़ाव के बाद, समान परिस्थितियों में ईवी मालिक को पेट्रोल कार की तुलना में हर साल लगभग 90,000 रुपये की सीधी बचत होती है।

टैक्स और रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली छूट ईवी की कीमत को कैसे प्रभावित करती है?

GST और सेस का अंतर: इस तुलना के लिए दिए गए आंकड़ों में ईवी पर 5 प्रतिशत जीएसटी माना गया है। जबकि पेट्रोल वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक कंपनसेशन सेस लागू होता है। इसके अलावा, संबंधित राज्य की नीतियों के अनुसार रोड-टैक्स में छूट या रियायत भी ईवी की प्रभावी खरीद लागत को कम करती है।

इस तुलना के लिए दिए गए आंकड़ों में ईवी पर 5 प्रतिशत जीएसटी माना गया है। जबकि पेट्रोल वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक कंपनसेशन सेस लागू होता है। इसके अलावा, संबंधित राज्य की नीतियों के अनुसार रोड-टैक्स में छूट या रियायत भी ईवी की प्रभावी खरीद लागत को कम करती है। ₹1.2 लाख से ₹1.5 लाख तक का लाभ: अनुमान है कि 15 लाख रुपये की कीमत वाली कार पर इन टैक्स लाभों से लगभग 1.2 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। हालांकि, ब्रेक-ईवन गणना में माने गए 3 लाख रुपये के प्राइस प्रीमियम में ये लाभ पहले से ही शामिल हैं। इसलिए इन्हें वार्षिक रनिंग-कॉस्ट बचत में दोबारा नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

ईवी खरीदने का फैसला लेने में रोजाना की ड्राइविंग दूरी क्यों सबसे ज्यादा मायने रखती है?

कम ड्राइविंग से लंबी रिकवरी अवधि: उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, अगर आपकी ड्राइविंग रोजाना 15 किलोमीटर से कम है, तो ईवी की अतिरिक्त लागत वसूल होने में 8 साल से अधिक का समय लग सकता है। इसके विपरीत, जो लोग नियमित रूप से लंबी दूरी तय करते हैं, उनकी बचत बहुत तेजी से जमा होती है।

उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, अगर आपकी ड्राइविंग रोजाना 15 किलोमीटर से कम है, तो ईवी की अतिरिक्त लागत वसूल होने में 8 साल से अधिक का समय लग सकता है। इसके विपरीत, जो लोग नियमित रूप से लंबी दूरी तय करते हैं, उनकी बचत बहुत तेजी से जमा होती है। खरीदारी से पहले आकलन: ईवी और पेट्रोल कार के बीच चुनाव करने से पहले खरीदारों को शुरुआती कीमत के अंतर की तुलना अपनी दैनिक और वार्षिक ड्राइविंग दूरी, ईंधन-बिजली दरों, मेंटेनेंस और टैक्स छूट से जरूर करनी चाहिए।

रोजाना औसतन 40 किलोमीटर की ड्राइविंग पर आधारित एक तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि नियमित वाहन खर्चों में होने वाली बचत कैसे लंबी अवधि में ईवी को आर्थिक रूप से बेहद आकर्षक विकल्प बनाती है।आइए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का उदाहरण लेते हैं जो रोजाना 40 किमी यानी सालाना लगभग 14,600 किलोमीटर चलती है। इस गणना के लिए माना गया है कि पेट्रोल मॉडल 15 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है (पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर), जबकि इलेक्ट्रिक वर्जन एक यूनिट बिजली में 8 किमी चलता है (बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट):मान लीजिए कि रोड-टैक्स लाभों को घटाने के बाद भी इलेक्ट्रिक कार की कीमत पेट्रोल वर्जन से 3 लाख रुपये अधिक है। इस अतिरिक्त राशि की रिकवरी अवधि जानने के लिए अतिरिक्त खरीद लागत को अनुमानित वार्षिक बचत से विभाजित किया जाता है:इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वाहनों के बीच शुरुआती कीमत के अंतर को कम करने में सरकारी टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट की बड़ी भूमिका होती है:अगर वाहन कम चलाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक कार का आर्थिक समीकरण काफी बदल जाता है:अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, इसे वित्तीय या वाहन खरीद सलाह न माना जाए। सभी लागत अनुमान बताए गए मानकों पर आधारित हैं और वास्तविक खर्चों से भिन्न हो सकते हैं। खरीदारों को निर्णय लेने से पहले वर्तमान टैक्स, सब्सिडी और वाहन की कीमतों की पुष्टि स्वयं करनी चाहिए।