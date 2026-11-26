भारतीय बाजार में ईवी की बढ़ती मांगों के बीच ह्यूंदै एक नई और किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इस अपकमिंग ईवी काे फिलहाल HE1i कोडनेम से जाना जा रहा है। इसे ह्यूंदै आयोनिक पी नाम से बाजार में उतारे जाने की संभावना है। खास बात है कि यह भारत में ह्यूंदै की पहली कॉम्पैक्ट और सबसे किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है। कंपनी इसे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है।

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