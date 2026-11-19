आजकल कार में सफर करते समय रास्ता देखने, कॉल करने और म्यूजिक सुनने के लिए लोग एंड्रॉयड ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। यह फीचर आपके स्मार्टफोन को कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से जोड़ देता है, जिससे फोन के कई जरूरी फीचर्स कार की स्क्रीन पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार फोन कनेक्ट करने के बाद भी कार की स्क्रीन पर एंड्रॉयड ऑटो दिखाई नहीं देता या एप बार-बार डिस्कनेक्ट होने लगता है। ऐसी स्थिति में परेशान होकर मैकेनिक या सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तरीके अपनाकर आप घर पर ही इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच उपाय।

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