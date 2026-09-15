सुजुकी एक्सेस 125 बनाम टीवीएस जुपिटर 125: समान कीमत में कौन-सा 125cc स्कूटर है आपके लिए बेस्ट? देखें तुलना

अगर आप नया 125cc पेट्रोल स्कूटर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो सुजुकी एक्सेस 125 और टीवीएस जूपिटर 125 को आप अपनी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।दोनों स्कूटर भारतीय बाजार में लंबे समय से लोकप्रिय हैं और इनकी शुरुआती कीमत भी एक-दूसरे के काफी करीब है। हालांकि, कीमत लगभग बराबर होने के बावजूद दोनों स्कूटरों में स्टोरेज, इंजन ट्यूनिंग, ब्रेकिंग और कनेक्टेड फीचर्स के मामले में अंतर है। आइए जानते हैं दोनों में कौन किस मामले में आगे है।

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