नेक्सन-ब्रेजा को टक्कर देने आ रही होंडा की नई एसयूवी: दमदार स्टाइल और फीचर्स के साथ कब होगी लॉन्च? जानें डिटेल

होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को एक बार फिर से मबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड के बजाय खास भारत-स्पेसिफिक (India-specific) प्रोडक्ट्स तैयार करने के बारे में सोच रही है। इसका मकसद सही कीमत पर बेहतर परफॉर्मेंस वाली एसयूवी भारतीय ग्राहकों को देना है। कंपनी की योजना है कि वह 2030 तक 10 नए मॉडल पेश करने की है, जिसमें सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट और मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट पर विशेष फोकस रहेगा।

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