होंडा XR300L और XR300 रैली एडवेंचर बाइक्स भारत में हुईं लॉन्च: कैसे हैं फीचर्स-स्पेसिफिकेशंस, कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 05 Oct 2026 07:49 PM IST
सार
दोनों मोटरसाइकिलें ऐसे समय में आई हैं, जब भारत में हल्की एडवेंचर मोटरसाइकिलों की मांग तेजी से बढ़ी है। ये बाइक रोजाना की आवाजाही, वीकेंड ट्रेल राइडिंग और लंबी दूरी की टूरिंग जैसे अलग-अलग इस्तेमाल को ध्यान में रखती हैं।
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विस्तार
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने देश में अपने एडवेंचर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नई XR300L और XR300 Rally को लॉन्च कर दिया है।
कितनी है कीमत (एक्स-शोरूम):
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कितनी है कीमत (एक्स-शोरूम):
- Honda XR300L: 1.83 लाख रुपये
- Honda XR300 Rally: 2.08 लाख रुपये
समान प्लेटफॉर्म होने के बावजूद दोनों मोटरसाइकिलों में क्या अंतर है?Honda XR300L और XR300 Rally दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं और इनमें समान इंजन मिलता है। लेकिन इनका अंदाज और इस्तेमाल का मकसद अलग है:
- XR300L: यह डर्ट-फोकस्ड मॉडल है, जिसे खासतौर पर ऑफ-रोडिंग और ट्रेल राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है।
- XR300 Rally: इसमें टूरिंग के लिए अतिरिक्त बॉडीवर्क दिया गया है। जिसमें बड़ा फ्रंट फेयरिंग और लंबा विंडस्क्रीन शामिल है। जो लंबी दूरी के सफर में हवा के दबाव से राहत दिलाता है।
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Honda XR300 सीरीज का इंजन और परफॉरमेंस कैसा है?पावरट्रेन की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिलों में 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है:
- पावर और टॉर्क: यह इंजन लगभग 24.3 Hp की पावर और 26.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- गियरबॉक्स: इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।
हार्डवेयर और सस्पेंशन सेटअप में क्या खास मिलता है?ऑफ-रोड और ऑन-रोड दोनों ही परिस्थितियों में बेहतर संतुलन बनाए रखने के लिए होंडा ने इसमें दमदार हार्डवेयर दिया है:
- अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक (लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन)
- फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स
- वायर-स्पोक व्हील्स और डुअल-पर्पज टायर्स
यह मोटरसाइकिल एडवेंचर सेगमेंट में क्या बड़ा बदलाव ला सकती है?1.83 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर XR300L सीधे तौर पर लाइटवेट डुअल-स्पोर्ट सेगमेंट को चुनौती देती है। वहीं Rally वेरिएंट कई बड़ी क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिलों की तुलना में काफी किफायती है।
- Hero Xpulse खरीदारों के लिए: यह परफॉरमेंस और ब्रांड वैल्यू में एक बड़ा अपग्रेड पेश करती है।
- KTM Adventure 250 खरीदारों के लिए: यह कम वजन और बेहतर ट्रेल-राइडिंग क्षमता प्रदान करती है।
- Royal Enfield Himalayan खरीदारों के लिए: Rally वेरिएंट एक हल्का, सरल और संभालने में आसान विकल्प प्रदान करता है।