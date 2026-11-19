Grand Theft Auto 6: गेमिंग की दुनिया में कुछ ऐसे भी नाम है, जिनका सिर्फ गेमर्स ही नहीं, बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंतजार करती है। ऐसी ही एक नाम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी की जीटीए। आज इसका छठा वर्जन दुनियाभर में लॉन्च हो गया है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, कि रिलीज से पहले ही इसके प्री-ऑर्डर एक बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुके थे। इतना ही नहीं, गेम खेलने के लिए दुनिया की कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को पेड छुट्टी तक दे रही हैं। भारत में भी boAt जैसी कंपनियों ने इस ट्रेंड को अपनाया है। दिल्ली के गेमिंग कैफे में युवाओं का उत्साह भी इस गेम की लोकप्रियता की कहानी बयां कर रहा है।

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