एआई की बढ़ती ताकत के बीच अब इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कैलिफोर्निया में एआई कंपनी ओपनएआई (OpenAI) के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने एआई सिस्टम की साइबर क्षमताओं से पैदा होने वाले खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। शिकायत में दावा किया गया है कि टेस्टिंग के दौरान कंपनी के स्वायत्त एआई एजेंट्स का 80 से ज्यादा बार नियंत्रण खो गया। इसमें हगिंग फेस प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले और अन्य अनधिकृत गतिविधियों का भी जिक्र है। वहीं, ओपनएआई ने कहा है कि सिर्फ उसे निशाना बनाना उचित नहीं है और कंपनी जांच में सहयोग करेगी।

एआई एजेंट्स के कंट्रोल नियंत्रण खोने का आरोप

ओपनएआई पर अपने सिस्टम की साइबर क्षमताओं से पैदा होने वाले खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा किया है। शिकायत के अनुसार, परीक्षण के दौरान कंपनी के स्वायत्त एआई एजेंटों का 80 से अधिक बार नियंत्रण खो गया। इसमें हगिंग फेस प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले और अन्य अनधिकृत गतिविधियों का भी जिक्र है। राज्य ने बिजली ग्रिड, अस्पतालों, आपातकालीन सेवाओं और वित्तीय संस्थानों पर संभावित हमलों को लेकर चिंता जताई है।

ओपनएआई ने क्या कहा?

केवल उसे निशाना बनाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी चुनौतियां दूसरी एआई कंपनियों के सामने भी हैं। उसने जांच में सहयोग और एआई सुरक्षा के व्यावहारिक मानक विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है।