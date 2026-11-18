13 साल से भी लंबे इंतजार के बाद GTA 6 गेमर्स के हाथ में आने वाली है। ग्लोबल लॉन्च 19 नवंबर को है, पर भारत में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने इसकी डिलीवरी पहले शुरू कर दी है। सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने बुधवार 18 नवंबर को एक्स पर इसकी जानकारी दी। चुनिंदा इलाकों में PS5 वाला गेम कुछ ही मिनट में दरवाजे पर पहुंच सकता है। जानें कौन से शहर शामिल हैं, कीमत क्या है और डिलीवरी में क्या मिलेगा।

11 शहरों के चुनिंदा इलाकों तक पहुंची डिलीवरी

ढींडसा के एक्स पोस्ट के मुताबिक GTA 6 इस वक्त 11 भारतीय शहरों के चुनिंदा इलाकों में ब्लिंकिट से मंगाई जा सकती है। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 18 और 19 नवंबर के बीच गेम को और शहरों तक पहुंचाया जाएगा। फिर भी डिलीवरी इस पर टिकी रहेगी कि आप कहां रहते हैं और स्टॉक कितना बचा है। यानी लिस्ट में शहर का नाम होना ही गारंटी नहीं है।

कीमत 5,999 रुपये, बैंक ऑफर के बाद और कम

ब्लिंकिट पर PS5 के लिए GTA 6 का स्टैंडर्ड एडिशन 5,999 रुपये में लिस्ट है। कुछ बैंक ऑफर भी हैं, जैसे एक्सिस बैंक के कार्ड पर छूट, जिसके बाद कीमत घटकर 5,749 रुपये रह जाती है। यानी ऑफर लगाने पर करीब 250 रुपये की बचत होती है। फिलहाल कंपनी सिर्फ स्टैंडर्ड एडिशन बेच रही है। ऑर्डर देने से पहले यह जांच लें कि आपके कार्ड पर ऑफर लागू होता है या नहीं, क्योंकि छूट कुछ चुनिंदा बैंक ऑफर पर ही मिलती है।

डिब्बे में क्या मिलेगा और क्या नहीं?

ऑर्डर पर आपको गेम डिस्क नहीं, बल्कि एक फिजिकल रिटेल बॉक्स मिलेगा।

बॉक्स के अंदर छपा हुआ डिजिटल रिडेम्पशन कोड होगा।

इस कोड को PlayStation Store में इस्तेमाल करके गेम PS5 कंसोल पर डाउनलोड करना होगा।

पैकेजिंग को फैंस के लिए कलेक्टिबल आइटम के तौर पर बनाया गया है।

कोड रिडीम करके आप 19 नवंबर के वैश्विक लॉन्च के लिए गेम तैयार रख सकते हैं।

यह कोड सिर्फ संगत PS5 कंसोल पर चलेगा, इसलिए पहले अपने कंसोल की जांच कर लें।

अल्टीमेट एडिशन और Xbox का सवाल

जो खिलाड़ी अल्टीमेट एडिशन चाहते हैं, उन्हें एक अपग्रेड पास अलग से खरीदना होगा। यह पास PlayStation Store से 1499 रुपये में मिलता है। यानी बैंक ऑफर के बिना पूरा खर्च 7,498 रुपये बैठेगा। ब्लिंकिट ने Xbox वर्जन को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए यह साफ नहीं कि वह वहां मिलेगा या नहीं। फिलहाल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ PS5 वाला स्टैंडर्ड एडिशन ही बिक रहा है, और बाकी वर्जन के बारे में आगे की घोषणा का इंतजार करना होगा।

ढींडसा की चुटकी और 19 नवंबर का इंतजार

ढींडसा ने एक्स पर चुटकी लेते हुए लिखा कि रॉकस्टार को GTA 6 गेमर्स तक पहुंचाने में कई साल लग गए, जबकि ब्लिंकिट इसी बीच बन गई ताकि यह गेम मिनटों में उन तक पहुंच सके। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि कंपनियों को बीमारी की छुट्टियां बढ़ने की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि गेमर्स इस लंबे इंतजार वाले गेम में डूबने वाले हैं। GTA 5 को 2013 में आए 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और अब सबकी नजर 19 नवंबर के वैश्विक लॉन्च पर है।